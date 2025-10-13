Live voetbal

Karim El Ahmadi tipt Feyenoord, Ajax en PSV: 'Ziyech hoort in de top van Nederland'

Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
13 oktober 2025, 22:58

Hakim Ziyech zit momenteel zonder club, en dat zorgt voor grote verbazing bij Karim El Ahmadi. De analist van ESPN stelt dat de voormalig Ajacied nog makkelijk mee in de top van de Eredivisie.

"Ik vind het wel bijzonder dat zo’n speler nog geen club heeft in Nederland. Als ik dan de topclubs zie… ik vind dat Hakim Ziyech in de top hoort te voetballen in Nederland", vertelt El Ahmadi na afloop van de wedstrijd van de Feyenoord Legends bij Sportnieuws.

El Ahmadi denkt dat Ziyech nog prima bij Feyenoord, PSV of Ajax mee zou kunnen: "Ik weet zeker dat hij bij de top drie in Nederland van waarde kan zijn, al heeft hij een paar maanden niet gespeeld. Hij heeft een bijzondere techniek, een gave. Hij is een artiest die fysiek niet top hoeft te zijn om het verschil te maken. Dat is denk ik wat elke club wel kan gebruiken."

Ziyech werd de afgelopen tijd ook gelinkt aan een overstap naar Roemenië. De vleugelspeler kon rekenen op interesse van CFR Cluj, maar een transfer kwam er niet van.

  Gisteren, 16:53
  Gisteren, 16:13
  Gisteren, 15:52
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech
Leeftijd: 32 jaar (19 mrt. 1993)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Al Duhail
7
1
2024/2025
Galatasaray
5
0
2023/2024
Galatasaray
18
6
2023/2024
Chelsea
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

