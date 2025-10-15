Dat bij Jong Oranje een gigantische kans verprutste bij een 2-0 tegen Litouwen, valt slecht bij ESPN-analist Anco Jansen. Hij keek vol frustratie naar het bijzondere moment en vindt het onacceptabel wat de Feyenoorder deed.

Slory liep in de allerlaatste minuut van de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Litouwen alleen op het doel af. Hij had twee teamgenoten van Nederland naast zich om de bal naar af te spelen. Daar koos hij niet voor. Slory schoot zelf, met een lobje. Een dramatisch lobje, want de doelman van Jong Litouwen kon de bal eenvoudig oprapen.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-analist Anco Jansen stoorde zich enorm aan het moment. Hij vindt dat Slory gezien de situatie zelfs nooit had mogen schieten: "In alle gevallen is het een goal, behalve als je zelf gaat. Als je hem aflegt, heb je de zekerheid dat je scoort. Als het zo overduidelijk is dat je hem af moet geven, dan vind ik dat je absoluut niet zelf mag gaan. Als dit in het veld was gebeurd, dan had ik na de wedstrijd wel tegen hem gezegd dat dit niet de bedoeling was.”

Hoewel het moment geen invloed had op het eindresultaat, stoorde Jansen zich mateloos aan dergelijke acties: “Ik vond het best een kwalijke zaak als ik ernaar keek. Of overdrijf ik een beetje? Als je zo veel tijd hebt en je komt met zijn drieën… Dit kon echt niet.”

Bekijk hieronder de beelden van het moment: