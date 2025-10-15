Live voetbal

Anco Jansen kritisch op Jaden Slory na gemiste kans bij Jong Oranje: ‘Dit kon echt niet’

Jaden Slory
Foto: © Imago
0 reacties
Tijmen Gerritsen
15 oktober 2025, 21:32

Dat Jaden Slory bij Jong Oranje een gigantische kans verprutste bij een 2-0 tegen Litouwen, valt slecht bij ESPN-analist Anco Jansen. Hij keek vol frustratie naar het bijzondere moment en vindt het onacceptabel wat de Feyenoorder deed.

Slory liep in de allerlaatste minuut van de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Litouwen alleen op het doel af. Hij had twee teamgenoten van Nederland naast zich om de bal naar af te spelen. Daar koos hij niet voor. Slory schoot zelf, met een lobje. Een dramatisch lobje, want de doelman van Jong Litouwen kon de bal eenvoudig oprapen.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-analist Anco Jansen stoorde zich enorm aan het moment. Hij vindt dat Slory gezien de situatie zelfs nooit had mogen schieten: "In alle gevallen is het een goal, behalve als je zelf gaat. Als je hem aflegt, heb je de zekerheid dat je scoort. Als het zo overduidelijk is dat je hem af moet geven, dan vind ik dat je absoluut niet zelf mag gaan. Als dit in het veld was gebeurd, dan had ik na de wedstrijd wel tegen hem gezegd dat dit niet de bedoeling was.”

Hoewel het moment geen invloed had op het eindresultaat, stoorde Jansen zich mateloos aan dergelijke acties: “Ik vond het best een kwalijke zaak als ik ernaar keek. Of overdrijf ik een beetje? Als je zo veel tijd hebt en je komt met zijn drieën… Dit kon echt niet.”

Bekijk hieronder de beelden van het moment:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Nederland - Litouwen

20:45
Wordt gespeeld op 17 nov. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

