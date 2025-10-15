Het noodlot is werkelijkheid geworden voor . Brentford meldt dat de Nederlandse middenvelder een zware knieblessure heeft opgelopen en spoedig een operatie aan zijn voorste kruisband ondergaat.

Afgelopen vrijdag was de schrik groot tijdens de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Bosnië-Herzegovina, toen Milambo niet goed terechtkwam na een stap en het veld vervolgens per brancard moest verlaten. De vrees voor een zware blessure was direct groot.

Woensdagmiddag is bekend geworden dat Milambo de rest van het seizoen gaat missen. De twintigjarige middenvelder moet een operatie ondergaan aan zijn voorste kruisband. Hierdoor zal hij de rest van het seizoen moeten revalideren.

Een enorme klap voor de Nederlander, die afgelopen zomer voor een bedrag van minimaal twintig miljoen euro Feyenoord verruilde voor The Bees. Milambo speelde tot dusverre drie duels voor de Premier League-club, waaronder als basisspeler in de gewonnen Carabao Cup-overwinningen op Bournemouth en Aston Villa.