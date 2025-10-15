Live voetbal

Brentford meldt verschrikkelijk nieuws: einde seizoen voor Antoni Milambo

Antoni Milambo bij Jong Oranje
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
15 oktober 2025, 13:34

Het noodlot is werkelijkheid geworden voor Antoni Milambo. Brentford meldt dat de Nederlandse middenvelder een zware knieblessure heeft opgelopen en spoedig een operatie aan zijn voorste kruisband ondergaat.

Afgelopen vrijdag was de schrik groot tijdens de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Bosnië-Herzegovina, toen Milambo niet goed terechtkwam na een stap en het veld vervolgens per brancard moest verlaten. De vrees voor een zware blessure was direct groot.

Woensdagmiddag is bekend geworden dat Milambo de rest van het seizoen gaat missen. De twintigjarige middenvelder moet een operatie ondergaan aan zijn voorste kruisband. Hierdoor zal hij de rest van het seizoen moeten revalideren.

Een enorme klap voor de Nederlander, die afgelopen zomer voor een bedrag van minimaal twintig miljoen euro Feyenoord verruilde voor The Bees. Milambo speelde tot dusverre drie duels voor de Premier League-club, waaronder als basisspeler in de gewonnen Carabao Cup-overwinningen op Bournemouth en Aston Villa.

Antoni Milambo

Antoni Milambo
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 20 jaar (3 apr. 2005)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
1
0
2024/2025
Feyenoord
29
3
2023/2024
Feyenoord
8
1
2022/2023
Feyenoord
3
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
7
11
16
2
Liverpool
7
4
15
3
Spurs
7
8
14
4
Bournemouth
7
3
14
5
Man City
7
9
13

