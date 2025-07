Van Persie laat aan alles merken diep teleurgesteld in Milambo te zijn

Robin van Persie is zeer teleurgesteld in , die onlangs voor een avontuur bij het Engelse Brentford koos. De middenvelder, die zestig Feyenoord-duels achter zijn naam heeft staan, had volgens de trainer gewoon in Rotterdam moeten blijven.

Milambo speelde dus al best een hoop wedstrijden voor de club uit zijn geboortestad, maar werd afgelopen seizoen voor het eerst basisspeler. In 29 Eredivisieduels scoorde hij drie keer en gaf hij zes assists. Toch achtte het talent zich al rijp voor een stap naar de Premier League, tot ongenoegen van Van Persie. "Ik had graag gezien dat Antoni nog een jaar, of zelfs twee jaar hier zou blijven om zich door te ontwikkelen alvorens de volgende stap te maken, maar hij wilde per se nu naar de Premier League overstappen", stelt de trainer in gesprek met De Telegraaf.

Hoe Milambo precies de overstap naar Brentford verkreeg, vindt Van Persie twijfelachtig, al zegt hij niet precies waarom. "Ik heb het hele proces gevolgd, vind daar ook iets van, maar nu is niet het juiste moment om daar alles over te zeggen. Ik vind het jammer dat hij vertrekt, omdat het een fijne jongen is. Zo iemand gun ik het allerbeste en omdat hij als klein ventje hier al bij Feyenoord rondliep, acht ik het niet uitgesloten dat Milambo hier ooit terugkeert."

De trainer van Feyenoord geeft aan dat er samen met de club een heel mooi plan was opgezet voor Milambo. "En ook sportief en financieel hebben hem een heel mooi voorstel gedaan. Maakt een speler dan toch een andere keuze dan moet je daar als club en trainer iets mee. Wij als Feyenoord kunnen in de spiegel kijken.” Toch spreekt Van Persie ook uit dat hij een speler, die het liefst bij een andere club speelt, niet in zijn selectie hoeft. "Ze moeten nergens anders willen zijn. Voor Milambo gold dat niet meer. Dan zit er niets anders op dan mee te werken aan een transfer.”

