Geduld Feyenoord op de proef gesteld: 'Begint nu wel ongezond lang te duren'

Hoewel Feyenoord aanstaande maandag al begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, is het vertrek van nog altijd niet beklonken. De 27-jarige verdediger kan voor een fors bedrag overstappen naar het Saudische Al-Nassr, maar die club stelt het geduld van de Rotterdammers inmiddels danig op de proef.

Het is inmiddels elf dagen gelden dat 1908.nl meldde dat Al-Nassr een verbeterd bod op Hancko had uitgebracht. De verwachting was op dat moment dat beide clubs snel tot een overeenkomst zouden kunnen komen. Sindsdien bleef het echter stil rond de beoogde overstap van de Slowaak. Inmiddels bracht Al-Nassr wel twee keer groot nieuws naar buiten. Afgelopen woensdag meldde de nummer drie van Saudi-Arabië het vertrek van trainer Stefano Pioli, die nog geen jaar aan het roer stond. Een dag later maakte Al-Nassr de contractverlenging van de veertigjarige superster Cristiano Ronaldo wereldkundig.

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International schrijft dat de beleidsbepalers in Rotterdam-Zuid zich inmiddels afvragen of het vertrek van Pioli invloed heeft op de transfer van Hancko. "Feyenoord had al lang zaken willen doen met de Saoediërs, maar deze kwestie begint nu wel ongezond lang te duren, met de eerste training aanstaande maandag alweer op het programma", aldus Krabbendam.

Ondertussen is Feyenoord er nog niet in geslaagd de beoogde opvolger voor Hancko te strikken. Valencia heeft immers al twee keer een bod op Yarek Gasiorowski afgewezen. Volgens Krabbendam hoopt Feyenoord - dat volgens Spaanse media concurrentie krijgt van PSV - er nog steeds 'snel uit te komen' met Los Che. De vraag is echter of de komst van Gasiorowski wel kan worden gerealiseerd vóórdat de Saudische miljoenen voor Hancko binnen zijn.

