Feyenoord-transfer wekt verbijstering: 'Wat die jongen daar te zoeken heeft...'

Valentijn Driessen snapt niets van de transfer van , die Feyenoord gaat verruilen voor Brentford. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is de overstap van de middenvelder sportief geen stap vooruit, maar vooral ingegeven door 'zaakwaarnemers die alleen maar geld ruiken'.

In de podcast Kick-Off van de ochtendkrant komt het aanstaande vertrek van de twintigjarige Milambo ter sprake. Volgens de laatste berichtgeving ontvangt Feyenoord een transfersom die tussen de 20 en 25 miljoen euro ligt voor de zelfopgeleide middenvelder, wiens contract nog doorloopt tot medio 2027. "Ik vind het bijzonder dat hij naar Brentford gaat, daar is een enorme leegloop én de trainer gaat weg", verwijst Driessen naar het vertrek van Thomas Frank, die de opvolger van Ange Postecoglou bij Tottenham Hotspur wordt. Daarnaast raakte Brentford deze zomer de Nederlandse keeper Mark Flekken al kwijt aan Bayer Leverkusen, terwijl spits Bryan Mbeumo in verband wordt gebracht met Manchester United en Arsenal zich hoopt te versterken met Brentford-aanvoerder Christian Nørgaard.

LEES OOK: 'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend'

Artikel gaat verder onder video

Bovendien betekent de overstap van Feyenoord naar Brentford in de ogen van Driessen geen sportieve verbetering voor Milambo. "Wat die jongen daar te zoeken heeft... Bij Feyenoord kan hij Champions League spelen en bovenin de Eredivisie. En dan ga je gewoon naar een middenmoter in de Premier League. Daar zitten natuurlijk zaakwaarnemers achter die alleen maar geld ruiken. Die zitten er niet voor het belang van die jongen, want die heeft nog een tweejarig contract en kan veel beter gewoon in Rotterdam blijven en daar doorgroeien", zegt de journalist.

LEES OOK: 'PSV mengt zich in strijd om Feyenoord-target met vraagprijs van 12 miljoen euro'

Wat Driessen betreft was Milambo nog minimaal een jaar bij Feyenoord gebleven en zou de talentvolle middenvelder komend seizoen de concurrentiestrijd aan moeten gaan met ploeggenoten als In-beom Hwang, Jakub Moder en aanwinst Luciano Valente. "Concurrentie, daar wordt die jongen beter van. Ze gaan Champions League spelen. En dan ga je naar Brentford, voor hetzelfde geld draait Brentford een dramatisch jaar en zakt hij volgend jaar met het hele zootje naar de Championship. Dit zijn voornamelijk geldkeuzes, er zitten van die haaien achter die hun zakken willen vullen", besluit Driessen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’🔗

👉 'Feyenoord bereikt principeakkoord: aanvaller op weg naar De Kuip' 🔗

👉 Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’🔗

👉 ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’🔗

👉 Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams🔗