‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’

Feyenoord is van plan om in de komende dagen het bod op te verhogen, zo wordt gemeld in het programma Tribuna VCF op Play Radio Valencia. Valencia wil echter niet alle transferrechten van de verdediger verkopen.

Vorige week kwam naar buiten dat Feyenoord een bod had neergelegd bij Valencia om Gasiorowski los te weken. De twintigjarige verdediger wordt gezien als de vervanger van Dávid Hancko, die hard op weg is om voor een recordsom de overstap te maken naar Al-Nassr.

Feyenoord zou in eerste instantie een bedrag van zo'n vijf miljoen euro hebben geboden, maar Valencia wil minimaal het dubbele voor de mandekker. Play Radio Valencia weet nu te melden dat Feyenoord het bod op Gasiorowski nu gaat verhogen. Valencia is hiervan op de hoogte en zou ook open staan om te onderhandelen over een transfer.

Voordat de clubs het eens worden over de verkoop van de Spanjaard met Poolse roots, die nog tot medio 2027 vastligt, heeft Valencia wel een eis. De nummer twaalf van LaLiga wil namelijk nog een deel van de transferrechten van Gasiorowski in handen houden. Het is niet duidelijk hoe groot het deel is dat Valencia voor ogen heeft.

