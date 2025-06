Te Kloese krijgt advies: 'Feyenoord moet zeer zeker de portemonnee trekken'

heeft donderdagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Jong Oranje. Het Nederlandse beloftenteam speelde dramatisch in de eerste helft tegen Jong Finland (2-2), maar na de invalbeurt van Valente ging de motor draaien. De middenvelder van FC Groningen maakte tevens de belangrijke aansluitingstreffer. Theo Janssen en Royston Drenthe denken dat Feyenoord er goed aan doet deze speler binnen te halen.

Tijdens de nabeschouwing wordt Janssen gevraagd naar de invalbeurt van Valente. "Poh. Ja, hij staat niet voor niks in de belangstelling van Feyenoord. Je ziet gewoon bij alles wat hij doet, dat er logica in zit. Het gaat sneller als hij aan de bal komt." Dan komt zijn doelpunt in beeld. "Dit is natuurlijk geweldig binnengeschoten, als je twee mensen door de benen speelt is dat sowieso knap."

De lofzang van Janssen over de 21-jarige middenvelder gaat nog wel even door. "Hij versnelt op de juiste momenten. Hij weet waar andere spelers om hem heen zijn. Het enige bij Valente is dat we vonden dat hij wat meer moest scoren, nu maakt hij een goal. Dit is een jongen met zoveel potentie." Dan valt opnieuw de naam van de club waar hij het meest mee in verband wordt gebracht. "Voor Feyenoord zou dit een geweldige aanwinst zijn. Ik hoop echt dat deze jongen de volgende stap gaat maken."

LEES OOK: Theo Janssen en Royston Drenthe maken Jong Oranje met de grond gelijk

Drenthe laat merken Valente voor donderdagavond nog niet echt gekend te hebben. "Ik ben echt onder de indruk, ik had natuurlijk nog niet veel van deze jongen gezien. Maar wat is vandaag heb gezien... Dat is zeer aantrekkelijk voor Feyenoord. Feyenoord mag zeer zeker de portemonnee opentrekken." Janssen heeft ook nog een bericht aan Michael Reiziger. "Hij moet vanaf nu basisspeler zijn op het EK. Hij kan het verschil maken voor het Nederlands elftal."

