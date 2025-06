Theo Janssen en Royston Drenthe maken Jong Oranje met de grond gelijk

Jong Oranje legde tegen Jong Finland op het EK een zeer matige eerste helft op de mat. De Nederlanders zijn slordig, niet bij de les en ogen wat gemakzuchtig. Bij rust staat het 2-0 voor de Finse beloften.

"Allereerst sowieso onacceptabel natuurlijk", begint Royston Drenthe in de tussenbeschouwing op Ziggo Sport. De oud-middenvelder is zeer teleurgesteld in Youri Regeer, die heel veel balverlies lijdt. Ook Theo Janssen kijkt naar de middelste linie van Jong Oranje. "Middenvelders zijn altijd cruciaal, om driehoekjes te maken, of het spel te versnellen of te vertragen. Vandaag spelen ze alle drie dramatisch."

Artikel gaat verder onder video

In de opstelling tegen de Finnen hebben Youri Regeer, Ian Maatsen en Kenneth Taylor een basisplek gekregen. Eerstgenoemde is er bij rust al uitgehaald. "Regeer en Taylor spelen in balbezit eigenlijk als spitsen. Maatsen loopt overal, die loopt als een kip zonder kop rond. Die heeft geen idee wat hij aan het doen is. Tactisch dramatisch."

Bondscoach Michael Reiziger krijgt daarbij ook kritiek te verwerken. Dat Luciano Valente na de rust gewisseld wordt, vindt Janssen ook vreemd. "Hij was niet goed genoeg voor het toernooi en zat in het vliegtuig naar Curaçao en nu is hij de eerste wissel die erin komt. Als hij (Reiziger, red.) een beetje nadenkt, haalt hij er gelijk drie (middenvelders, red.) af. Haal je hele middenveld eraf en ga weer de logische dingen doen. Het lijkt echt helemaal nergens op. We willen wat slordige momenten laten zien, maar dan kun je de hele eerste helft laten zien."

𝐖𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐥𝐨𝐳𝐞 instelling 🧠❌

🗣️ ‘Het lijkt helemaal nergens op. Ik denk dat je heel je middenveld moet wisselen’ #ZiggoSport #U21EURO #FINNED pic.twitter.com/aFwp2DilCe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 12, 2025

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Van der Vaart: ‘Hij is dé man van het Nederlands elftal. Ongelooflijk!’ 🔗

👉 Van Hooijdonk krijgt lachers op zijn hand met opmerking over Van Persie 🔗

👉 Van Dijk betrapt op onwaarheid tijdens interview: 'Dat klopt niet' 🔗

👉 Koeman stevig aangepakt: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging' 🔗

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗