Van der Vaart: ‘Hij is dé man van het Nederlands elftal. Ongelooflijk!’

wordt in de rust van het WK-kwalificatieduel van Oranje met Finland bewierookt bij de NOS. Volgens Rafael van der Vaart is de rechtervleugelverdediger op dit moment ‘dé man van het Nederlands eltal’.

Oranje leidt halverwege met 0-2 in Helsinki en Dumfries is een van de uitblinkers in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. In de 23ste minuut van de wedstrijd liep de rechtsback van Internazionale bij de tweede paal een indraaiende voorzet vanaf de linkerflank van Cody Gakpo tegen de touwen voor de 0-2.

Het was voor Dumfries zijn vierde doelpunt in de laatste vijf interlands. “Deze man… Dit heb ik al vaker gezegd, maar hij is gewoon dé man van het Nederlands elftal. Het is echt ongelooflijk!”, geeft Van der Vaart in zijn rustanalyse ontzettend hoog op over de verdediger.

