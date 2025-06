Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd

was tot tranen geroerd van trots na de promotie van Telstar naar de Eredivisie, waar zijn zoon Ronald Koeman Jr. onder de lat staat. Dat vertelt de doelman voor de camera’s van de NOS. Telstar bereikte de Eredivisie door Willem II te verslaan in de finale van de Keuken Kampioen play-offs.

Op de dag na de 1-3 overwinning van Telstar op Willem II in de terugwedstrijd, verschijnt Koeman jr. voor de camera en microfoon van de NOS. “Een zware avond gehad, tot laat doorgegaan”, verklapt de keeper van de promovendus. Een gevoel van trots overheerst bij de doelman: “Ongekend, dat had niemand verwacht, hè?”

Ook vader en bondscoach Koeman is trots, geeft een glimlachende zoon aan. “Ja, tot huilen aan toe, zei mijn moeder. Ja, het is gewoon geweldig. Echt mooi.” Nu de laatste wedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen voorbij is, volgt voor vader Koeman de interlandperiode met het Nederlands elftal. Finland-uit (7 juni) en Malta-thuis (10 juni) staan op het programma.

Na de interlandperiode en de vakantie begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Of Koeman jr. nog onder de lat staat bij Telstar? “Ik heb geen idee. Ik heb nog een jaar op mijn contract. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen, eigenlijk. Dat is een beetje lastig. Ik heb het ook echt heel erg naar mijn zin hier.” Koeman jr. zou ‘graag met deze mannen de Eredivisie ingaan’, maar: “Zeg nooit ‘nooit’ in het voetbal. Uiteindelijk heb ik wel de ambitie om ooit nog een stap hoger te maken.”

