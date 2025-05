46-voudig international onder vuur vanwege onderneming: 'Laat het stoppen'

Gregory van der Wiel ligt onder vuur vanwege zijn onderneming rondom mentale coaching. Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack, alias Sjamadriaan, bekritiseert de oud-voetballer op Instagram voor de diensten die hij aanbiedt en de torenhoge bedragen die hij ervoor vraagt.

"Jezus, wat is dit weer kut zeg”, begint Ter Braack in zijn Instagram-verhaal over de praktijk van Van der Wiel. “Oud-voetballer Gregory van der Wiel over worstelen met depressie. Heel Akelig natuurlijk, dus goed dat hij er iets over zegt. Althans, dat zou je denken.”

Ter Braack stuurde de oud-verdediger een persoonlijk bericht op Instagram, de manier om traject aan te gaan. “Dan krijg je dus een link naar een inschrijfformulier voor een coachingstraject waarbij er wordt verwacht dat je een ‘investering’ doet van drieduizend tot twaalfduizend euro.”

Sjamadriaan is niet te spreken over het businessmodel van de oud-speler van Ajax, met 750 duizend volgers: “Dit is nog kutter dan de Holistische Wout Weghorst-school voor halvegaren. Laat het stoppen.” Ajax reageerde met hartjes-emoji’s op het aankondigingsbericht van Van der Wiel. “Echt rot op”, schrijft ter Braack in zijn verhaal. Ook de NOS schonk aandacht aan de actie, tot ongenoegen van de journalist.

