HEMA zet Weghorst te kakken op social media, ervaringsdeskundige spreekt er schande van

Danny Koevermans heeft zich enorm gestoord aan een filmpje waarin winkelketen HEMA de spot drijft met . De spits van Ajax wist woensdag na het laatste fluitsignaal in de Euroborg, waar FC Groningen luttele seconden eerder de 2-2 had gemaakt, niet hoe snel hij de kleedkamers op moest zoeken.

Weghorst dacht een halfuur lang dat hij Ajax op titelkoers zou houden in Groningen. Als invaller tekende hij dik twintig minuten voor tijd voor de 1-2, waardoor Ajax achtervolger PSV - dat gelijktijdig geen kind had aan Heracles Almelo - een punt achter zich leek te gaan laten. Leek, want in de negende minuut van de blessuretijd zette verdediger Thijmen Blokzijl het tiental van FC Groningen, waar Luciano Valente even eerder rood had gekregen, op gelijke hoogte. 2-2, weg voorsprong op PSV. Weghorst haastte zich na het laatste fluitsignaal richting de kleedkamers.

HEMA haakte op Instagram in op de sprint van Weghorst en plaatste een dag na de wedstrijd een filmpje waarin een medewerker, met een rookworst in de hand, huilend de winkel uit rent. Koevermans heeft geen goed woord over voor het filmpje, zo blijkt vrijdagavond in De Voetbalkantine op ESPN. "Zo’n groot bedrijf dat hem zo te kakken zet, daar vind ik wel wat van. Deze tranen waren oprecht. Als je 32 bent, nog nooit kampioen geworden en dan gebeurt je dit… Terwijl hij net de 1-2 heeft gemaakt. Dat je op deze manier iemand belachelijk maakt, een groot bedrijf als HEMA, dat is werkelijk schandalig", aldus Koevermans.

"Ik weet hoe het is om een titel te verliezen", vervolgt Koevermans, doelend op de dramatische ontknoping van het seizoen 2006/07, waarin hij met AZ op de slotdag de landstitel verspeelde door een late 3-2 nederlaag op bezoek bij Excelsior. "Dat gevoel had hij nu. Hij verliest op dat moment in zijn hoofd de titel. Die hij nog nooit heeft gepakt. Dan gaat-ie naar binnen en wordt hij door zo’n bedrijf al HEMA belachelijk gemaakt."

