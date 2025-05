Ajax-speler krijgt de volle laag: 'Schandalig hoe hij zich opstelt, kinderachtig gedrag'

Valentijn Driessen stoort zich gigantisch aan het gedrag van . De Engelse aanvoerder van Ajax is volgens de journalist 'alleen maar aan het klieren bij scheidsrechters' en heeft daardoor inmiddels 'een hele slechte naam bij het scheidsrechterskorps' gekregen. Mike Verweij wond zich tijdens FC Groningen - Ajax echter vooral op over een andere hoofdrolspeler: Jeroen Manschot, de arbiter van dienst.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf laat Driessen geen spaan heel van de oud-speler van Liverpool. "Die Henderson, daar word je toch knettergek van?", vraagt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Hij heeft het hele seizoen geen bal goed geraakt. Schandalig hoe hij zich opstelt als aanvoerder. Je bent ook een voorbeeld", meent Driessen. "Hij is alleen maar aan het klieren bij scheidsrechters en heeft inmiddels een hele slechte naam binnen het korps, wat ik ervan begreep. Hij heeft dan de aanvoerdersband, dan mag je om uitleg vragen", vervolgt Driessen zijn tirade. "Maar het is niet de bedoeling dat je continu de discussie aangaat en de scheidsrechter van alles en nog wat toebijt. Dan geef je gelijk een gele kaart en dan geef je nóg maar een keer gele kaart. Het moet toch gewoon over zijn met dat kinderachtige gedrag? Ga een keer voetballen!"

Verweij hekelt 'clown' bij Groningen - Ajax

Mike Verweij is het met zijn collega eens, maar heeft zich meer gestoord aan een andere hoofdrolspeler bij FC Groningen - Ajax. "Dat moet Henderson inderdaad minder doen, maar de KNVB moet ook niet meer zo'n clown op zo'n wedstrijd zetten", wijst de Ajax-watcher naar scheidsrechter Manschot. Driessen zegt zich juist helemaal niet aan de arbiter te hebben gestoord, maar Verweij legt uit: "Op een gegeven moment, bij die rode kaart van Valente... Het is gewoon een regel: als die keepers daar naartoe sprinten, uit hun zestienmetergebied: gele kaart, gele kaart. Henderson had 'm ook moeten hebben. Maar dan krijg je dat gedonder in de laatste minuut met die Vaessen ook niet", denkt Verweij.

Host Pim Sedee stelt vervolgens dat Ajax in Groningen zélf de 'heetgeblakerde sfeer' creëerde die heerste in de slotfase van het duel in Groningen. "Door als Maleiers over dat veld te rennen in die laatste minuten en niet gewoon de wedstrijd uit te spelen", verduidelijkt Sedee. "Het was Ajax dat het opstootje verzorgde", beaamt Driessen. "Iedereen stormt op Valente af, Davy Klaassen voorop. Die speelt na afloop altijd de vermoorde onschuld, maar die stond ook met zijn hoofd te zwaaien. Op die manier roep je het over jezelf af, als er een situatie is bij je eigen goal en Groningen kan wat forceren." Verweij kan zich vangwege het optreden van Manschot de opgefokte reacties van de Ajax-spelers beter voorstellen: "Ik denk dat jij het schakelprogramma hebt gekeken, maar er werden overtrédingen gemaakt in de eerste helft. Ook op Traoré, dat ik dacht: van mij hoef je geen rood of geel te geven, maar fluit in ieder geval'."

