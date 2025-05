Verweij: 'Als hij niet op de bank had gezeten, had Ajax gewonnen van Groningen'

Mike Verweij denkt dat Ajax woensdag drie punten had overgehouden aan het uitduel bij FC Groningen als trainer Francesco Farioli ervoor had gekozen om op doel te zetten, in plaats van . De Braziliaanse winteraanwinst had de cruciale gelijkmaker van Thijmen Blokzijl wél weten te voorkomen, stelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Ajax pakte uit de voorgaande drie competitiewedstrijden slechts een enkel punt, maar leek in de Euroborg eindelijk weer op weg naar een overwinning. Invaller Wout Weghorst schoot de Amsterdammers in de tweede helft naar een 1-2 voorsprong. Als dat de eindstand was geworden, dan had Ajax de voorsprong van één punt op achtervolger PSV behouden en had de ploeg van Farioli zondag aan een overwinning tegen FC Twente genoeg gehad om de landstitel op te eisen. Blokzijl dompelde Ajax in de negende minuut van de blessuretijd echter in diepe rouw door na een vrije trap de 2-2 aan te tekenen, waardoor PSV de koppositie overnam en het nu de Eindhovenaren zijn die de beste papieren te hebben om zich zondag tot landskampioen te kronen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax neemt met bijzondere maatregel Francesco Farioli in bescherming

Pasveer keerde afgelopen weekend in het thuisduel met NEC (0-3 verlies), na een absentie van ruim twee maanden als gevolg van een liesblessure, terug in de Ajax-basis. Ook in Groningen kreeg de routinier de voorkeur boven Matheus, die hem de voorbije periode verving en als wisselspeler vooral opzien baarde door een opmerkelijk incident met een Groningse ballenjongen. Als dat moment ter sprake komt in Kick-Off breekt Verweij in: "Weet je wat nou het rare is?", vraagt de Ajax-watcher. "Als Matheus niet op die bank had gezeten maar op doel had gestaan, dan had Ajax gewonnen, denk ik. Ik denk dat hij deze bal had gehad. Hij heeft ook een aantal dingen niet goed gedaan, maar ik vond hem eigenlijk wel heel sterk op hoge ballen", aldus Verweij.

LEES OOK: Aanklager start vooronderzoek naar Ajax-speler na ongeregeldheden in Groningen

Valentijn Driessen is het met Verweij eens. "Ik vond hem ook goed keepen, maar naarmate de competitie vorderde maakte hij in die hele spannende fase maakte hij wel een paar ketsers", aldus de chef voetbal van de ochtendkrant. Verweij geeft toe: "Hij raapte die bal op tegen Sparta, wat uiteindelijk toch geen terugspeelbal bleek maar door de scheidsrechter wel zo werd geïnterpreteerd. Dat was ook wel logisch hoor, het was bijna niet te zien. Maar dát werd hem aangerekend." De journalist trekt vervolgens een parallel met FC Barcelona, waar trainer Hansi Flick in een vergelijkbare situatie zit als Farioli met zijn keepers. "Daar was Marc-André ter Stegen terug, maar Wojchiech Szczesny keept. Het is wel een hele rigoreuze ingreep, maar het weer inbrengen van Pasveer is niet heel succesvol gebleken, tegen NEC en tegen FC Groningen", besluit Verweij.

