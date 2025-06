Problemen voor Telstar: 'Eerste zes wedstrijden uit, flinke financiële tegenvaller'

Telstar promoveerde op zondagavond door Willem II te verslaan in de finale van de Keuken Kampioen play-offs. Dat Telstar komend seizoen in de Eredivisie speelt, brengt naast grote vreugde van de supporters ook moeilijkheden met zich mee. Het kunstgrasveld in Velsen moet vervangen worden, wat behoorlijk in de papieren zal lopen. Bovendien lijkt er onvoldoende tijd om het nieuwe natuurgras volledig te laten groeien.

Na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd en een 1-3 overwinning in Tilburg, mag Telstar zich officieel Eredivisionist noemen. Vanaf komend seizoen is het voor clubs op het hoogste niveau in Nederland verplicht om op natuurgras of hybridevelden te spelen, zo werd besloten door de betaald voetbalclubs tijdens de Vergadering Betaald Voetbal op 27 mei 2024.

De kosten die de overstap van kunstgras naar natuurgras met zich meebrengen, bedraagt zo’n 1,5 miljoen euro, volgens het Algemeen Dagblad. Ter vergelijking, een kunstgrasveld kost ‘maar’ 300.000 euro. Een overstap is een grote uitdaging voor Telstar, dat afgelopen seizoen met een totaal budget van 2,6 miljoen euro werkte. Eredivisie-clubs kunnen wel subsidie krijgen van de KNVB. De subsidie komt voort uit de zogeheten ‘graspot’, gevuld met inkomsten uit Europees voetbal. Het maximale bedrag dat een huidige kunstgrasclub kan ontvangen voor de overstap is 350.000 euro per jaar.

Niet alleen Telstar, maar ook mede-promovendi FC Volendam en Excelsior stappen over naar natuurgras. De twee ploegen promoveerden zonder play-offs en konden zo al eerder van start met de werkzaamheden. Volendammer en analist Kees Kwakman spreekt met ESPN over de nieuwe mat in het 711 Stadion: "Ik heb dat hier bij Volendam gezien. Dat is een onderneming, jongen. Dat hele stadion moet leeg. Alles moet eruit, dug-outs, reclameborden, alles.”

Kwakman voorziet een probleem: “En dan moet het gras nog groeien, daar heb je sowieso al een week of zes voor nodig. Misschien kunnen ze (Telstar, red.) de eerste wedstrijden van het seizoen helemaal niet thuis spelen.”. De veelbekroonde oud-grasmeester voor Feyenoord, Erwin Beltman, spreekt met het AD over een mogelijke oplossing: “Er is eigenlijk geen tijd te verliezen”, zegt hij. “Voor inzaaien is het al te laat. Er moet kant-en-klaar-gras in.” De Eredivisie gaat van start op vrijdag 8 augustus.

