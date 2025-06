Nare beelden: fans van Willem II intimideren spelers van Telstar

De supporters van Willem II hebben de spelers van Telstar de kans ontnomen om de promotie naar de Eredivisie meteen na het laatste fluitsignaal te vieren met de meegereisde supporters in het uitvak.

Telstar verraste zondagavond vriend en vijand, door in Tilburg met 1-3 te winnen van Willem II. Dat was na het 2-2 gelijkspel van afgelopen donderdag in Velsen genoeg om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen.

Nadat scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion had afgefloten, sprintten de spelers van Telstar onmiddellijk naar het uitvak toe om de promotie met de meegereisde fans te vieren. Daar stak de harde kern van Willem II echter een stokje voor: bij ESPN was te zien hoe tientallen supporters van de thuisploeg zich intimiderend rondom de boarding van het veld verzamelden en allerlei voorwerpen op het veld wierpen, om de spelers van Telstar weg te houden bij het uitvak.

“Ze willen het vieren met hun fans, maar dat lijken de fans van Willem II niet toe te willen staan. Die willen de spelers niet daar hebben”, becommentarieert Mark van Rijswijk de beelden bij ESPN.

Doelman Ronald Koeman junior van Telstar reageert tegenover Hans Kraay junior: “Het is jammer dat we daar geen feestje kunnen vieren, maar dat is Nederland, hè…”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de vreugde-explosie bij Telstar na het laatste fluitsignaal te bekijken op X:

Het laatste fluitsignaal.



Telstar is na 47 jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau van Nederland. 🔛🔝#wiltel — ESPN NL (@ESPNnl) June 1, 2025 De spelers van Telstar willen feestvieren met de meegereisde supporters, maar daar steekt de fanatieke aanhang van Willem II een stokje voor. #wiltel #telstar pic.twitter.com/twq86GnxgI — Jesper Langbroek (@JesperLangbroek) June 1, 2025

