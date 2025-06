Ronald Koeman junior deelt kritisch berichtje van zijn vader

Telstar-doelman junior deelt grote complimenten uit aan zijn ploeg na de promotie naar de Eredivisie. Het voetbal van Telstar is zeker Eredivisie-waardig, vindt hij.

“Dit is niet normaal”, stamelt Koeman in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. “We hebben een wereldgroep. Ik ben echt zo trots op die gasten. Hoe we ook in de eerste helft spelen… We kunnen echt niet normaal goed voetballen. Als je ziet hoe we ons er af en toe onderuit spelen… Dat is Eredivisiewaardig, denk ik.”

De afgelopen dagen was Koeman niet in beste stemming. De eerste wedstrijd tegen Willem II van donderdagavond (2-2) spookte nog rond in zijn hoofd. “Je bent als keeper veel aan het denken. Zeker na dat eerste doelpunt… Ik kreeg meteen een berichtje van m’n pa, dat ik een stapje extra moest doen. Aan de tweede kon ik niets doen, maar de eerste wel. Maar het was een goede pot.”

Koeman zei vorige maand in een interview met De Telegraaf al dat de kritiek van zijn vader hem bezighoudt. Over een verloren wedstrijd tegen De Graafschap zei hij: "Kom ik gefrustreerd de kleedkamer in, zie ik dat hij heeft geappt. Zegt hij dat ik het bij de eerste tegengoal anders had moeten doen. Dan denk ik: gozer… zeg éérst even iets positiefs en meld een dag of wat later wat ik niet goed heb gedaan. Maar dan zie ik zo’n berichtje en dan moet ik wel lachen. Ik weet natuurlijk dat hij het goed bedoelt. Maar zijn timing is nog wel eens beroerd."

