Eredivisie-eisen zetten Telstar direct onder druk na promotie

De vreugde is gigantisch bij Telstar na de promotie naar de Eredivisie, maar de uitdagingen zijn even zo groot. De club speelde al 47 jaar niet meer op het hoogste niveau en is daar ook niet op ingericht. Komende zomer moet er een hoop gebeuren in Velsen-Zuid.

De allergrootste uitdaging is om de kunstgrasmat in het 711 Stadion te vervangen door echt gras. Vanaf komend seizoen zijn alle Eredivisie-clubs verplicht om op natuurgras te spelen. “''Dat is de grootste uitdaging, dat is geen geheim”, zei Leon Annokkée, sinds twee jaar algemeen directeur van Telstar, vorige maand tegen ESPN. “Met behulp van de KNVB zijn we daar al mee aan de slag. Als het zover komt, moet dat gewoon gerealiseerd worden. Daar ligt dus wel een draaiboek voor klaar.”

De kosten om over te gaan op een natuurgrasmat zijn circa één miljoen euro. Dat geld is er eigenlijk niet en op compensatie van de KNVB hoeft Telstar ook niet te rekenen. Er wacht dus een financiële uitdaging. “Eerst moeten we die grasmat neerleggen en dan moeten we op een creatieve manier kijken hoe we de financiering rond gaan krijgen.”

Licentievoorwaarden

Volgens Pieter de Waard, van 2006 tot 2023 algemeen directeur van Telstar, zijn er ook andere aandachtspunten om te voldoen aan de licentievoorwaarden. “De verlichtingscapaciteit moet verdubbeld, twee extra contractspelers, een perschef op de loonlijst, nog een extra functionaris, logistiek voor de supporters moet worden aangepast, aanpassingen voor het uitpubliek en ga zo maar door”, somde hij op. “Er is genoeg te doen.”

Telstar hoopt uiteraard dat alle investeringen en arbeid die daarmee gepaard gaan niet voor slechts één jaar zijn. “Een jaar in de Eredivisie is leuk, maar wat nou als je meteen weer degradeert? Wat gaat er dan gebeuren? Dat zijn vraagstukken waar we wel goed over na moeten denken.”

