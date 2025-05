Fenerbahçe meldt groot nieuws over Tadic, die naast Ajax nóg een optie heeft

neemt officieel afscheid van Fenerbahçe. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Ajax zit op het vinkentouw, al valt vanuit Turkije ook de naam van Southampton als mogelijke nieuwe club.

Via een bericht op X laat Fenerbahçe vrijdagavond weten dat beide partijen uit elkaar gaan. “Dankjewel, Dusan, voor je elegantie, je spirit, en je constante vertrouwen in het team. Je gaf leiding door het goede voorbeeld te geven. Je behoudt voor altijd het respect van de club.”

Een terugkeer van Tadic bij Ajax lijkt zo steeds reëler te worden. De aanvaller werd al langer in verband gebracht met een terugkeer en eerder deze maand meldde de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu dat hij zich al gecommitteerd zou hebben aan de Amsterdamse club.

"Tadic heeft getekend bij Ajax en wacht nu op Fenerbahçe", schreef Sabuncuoglu op X. Toch wordt vanuit Turkije nu gemeld dat Tadic niet alleen een aanbieding van Ajax, maar ook van Southampton op zak heeft. De Premier League-degradant kent Tadic goed: tussen 2014 en 2018 speelde de Serviër op St Mary’s.

'Ajax wil Tadic graag binnenboord halen'

Journalist Mike Verweij zei kort na de bewering van Sabuncuoglu dat er zeker geen witte rook is. "In de Turkse media staat inmiddels al 23 weken, denk ik, dat Tadic inmiddels al rond is. Daar is absoluut geen sprake van", verzekerde de journalist van De Telegraaf. "Er moeten nu een heleboel puzzelstukjes worden gelegd bij Ajax en er zijn heel veel andere prioriteiten. Ik denk uiteindelijk dat Ajax hem weer heel graag binnenboord wil halen. Dat is dan waarschijnlijk om nog één jaar te voetballen en dan ook een rol te krijgen binnen de organisatie."

Tadic speelde in totaal vijf jaar voor Ajax en groeide daarin uit tot een van de succesvolste spelers van de club aller tijden. In 241 duels kwam hij tot 105 doelpunten en 112 assists. Hij won drie keer het landskampioenschap, twee keer de TOTO KNVB Beker en reikte in het seizoen 2018/19 tot de halve finale van de Champions League met Ajax. Daarin was Tottenham Hotspur over twee wedstrijden te sterk.

