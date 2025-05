Driessen wijst naar PSV: 'Een van de redenen waarom Kroes zich sterk maakt voor Tadic'

Valentijn Driessen is blij met de uitkomst van de laatste speelronde van de Eredivisie. De verslaggever van De Telegraaf is een groot voorstander van de Hollandse School en al het hele seizoen kritisch op de speelwijze van Ajax onder Francesco Farioli. Volgens Driessen is het dan ook een ‘zegen’ voor het Nederlandse voetbal dat PSV landskampioen is geworden. Hij zag daarin een belangrijke rol voor . De Kroaat is, zo schrijft Driessen dan, een van de redenen waarom Alex Kroes zich ‘sterk maakt’ voor de terugkeer van bij Ajax.

Na de 0-2 zege bij PSV op 30 maart leek niets een landstitel van Ajax nog in de weg te staan. De Amsterdammers vergrootten hun voorsprong dankzij die overwinning tot negen punten en na de zeges op promovendi NAC Breda en Willem II stonden er nog maar vijf speelronden op het programma. Voor Ajax ging het op 20 april echter pijnlijk mis bij FC Utrecht (4-0). Na die nederlaag lieten de Amsterdammers ook punten liggen tegen Sparta, NEC en FC Groningen, terwijl PSV zijn wedstrijden bleef winnen. De Eindhovenaren heroverden vorige week de koppositie en gaven die op de laatste speeldag niet meer uit handen.

“PSV als kampioen van de Eredivisie is een zegen. Het is het bewijs dat je niet eenmaal, maar zelfs tweemaal achtereen de landstitel kan pakken als je kiest voor de Hollandse School”, zo schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “PSV-trainer Peter Bosz verdient daarvoor alle credits, want hij heeft zich gedurende het seizoen nimmer laten verleiden zijn offensieve dominante voetbalfilosofie over de reling te gooien. Uiteindelijk heeft het voetbal gewonnen in Nederland”, zo stelt Driessen. PSV scoorde 103 keer in de Eredivisie. Aan uitblinkers geen gebrek in het elftal van Bosz: van Malik Tillman tot Ismael Saibari en van Noa Lang tot Luuk de Jong.

Driessen lovend over Perisic

Maar Perisic was misschien wel dé revelatie. De Kroaat tekende in september vorig jaar, na het verstrijken van de transfermarkt, nog een contract in Eindhoven. De verwachtingen waren niet heel hoog, maar Perisic heeft zich, zo schrijft Driessen, ontpopt als ‘beste seizoensversterking in de Eredivisie en tot grote roerganger bij PSV’. “Ajax had geen behoefte aan de 36-jarige Kroaat, die na lang blessureleed overal werd aangeboden en van wie werd gedacht dat hij bij de afbouw van zijn carrière nog wat euro’s wilde verzamelen. Dankzij zijn doelpunten, assists, professionele houding en als verlengstuk van Bosz in het veld is Perisic van onschatbare waarde geweest voor het kampioenschap van PSV”, zo klinkt het.

Perisic noteerde uiteindelijk negen doelpunten en evenveel assists in 27 competitieduels. Hij was vooral de laatste weken uitstekend op dreef. Zo was hij trefzeker tegen FC Twente en verzorgde hij in dezelfde wedstrijd ook een assist, alvorens anderhalve week later liefst driemaal toe te slaan tegen Fortuna Sittard. Met een doelpunt én een assist op bezoek bij Feyenoord en ook een treffer in de kampioenswedstrijd tegen Sparta, kun je inderdaad gerust zeggen dat deze titel ook zeker van Perisic is. “Terecht dat de club hem wil behouden. Perisic is voor technisch directeur Alex Kroes van Ajax een van de redenen dat hij zich sterk maakt voor de terugkeer van Dusan Tadic in Amsterdam”, schrijft Driessen. “De statistieken van de 36-jarige Serviër bij Fenerbahçe zijn prima en in zijn periode bij Ajax bewees hij eerder een voorbeeldprof te zijn.”

Perisic helpt Lang op het juiste spoor

Volgens Driessen hebben types als Tadic en Perisic ‘veel impact op de ontwikkeling van talentvolle topspelers’. “Tadic zette bij Ajax de jonge Ryan Gravenberch op het juiste spoor. Noa Lang was in zijn jeugdjaren bij Ajax nog ongrijpbaar voor Tadic. Dankzij Perisic is het kwartje bij PSV vijf jaar later wel gevallen. Nadat Lang Feyenoord - PSV met twee doelpunten in het voordeel van de Eindhovense kampioen besliste, vertelde hij dat Perisic hem wakker had gekust. De Kroaat vertelde de bijna 26-jarige Lang dat hij in hem een potentiële Europese topspeler ziet. Als hij tenminste als een topspeler leeft.” Volgens Driessen heeft Lang die boodschap begrepen. “Die handdoek heeft de Nederlandse international, die te veel parasiteerde op zijn talent, opgepakt. Hoewel Lang niet altijd aan de verwachtingen voldoet, bezorgt het hem wellicht zijn gedroomde toptransfer.”

