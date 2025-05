'Farioli en Kroes lijnrecht tegenover elkaar over Dusan Tadic'

Ajax en trainer Francesco Farioli koersen af op een breuk, schrijft ESPN zondagmiddag. De Italiaan zou op een groot aantal onderwerpen 'lijnrecht tegenover' technisch directeur Alex Kroes staan. Onder meer de naderende terugkeer van publiekslieveling wordt door de betaalzender genoemd als onderwerp dat intern voor verdeeldheid zorgt, waardoor Farioli de club na één seizoen alweer zou willen verlaten.

Farioli werd afgelopen zomer aangesteld en kreeg als taak mee om Ajax terug te loodsen naar de Champions League. Met het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie heeft de Italiaan daaraan weten te voldoen, maar toch sloot Ajax het seizoen in mineur af. De club stevende immers af op de landstitel, met vijf wedstrijden voor het einde nog negen (!) punten voorsprong op PSV. Die verdween na een dramatische serie echter als sneeuw voor de zon. Afgelopen woensdag moesten de Amsterdammers, na een dramatische ontknoping op bezoek bij FC Groningen (2-2) de koppositie afstaan aan de Eindhovenaren, die het karwei vandaag (zondag) op bezoek bij Sparta Rotterdam definitief afmaakten.

ESPN schrijft dat er van de saamhorigheid die Farioli en Kroes afgelopen zomer 'niets meer over is' en dat 'het aanvankelijke droomhuwelijk' tussen club en trainer 'lijkt te stranden. Het verspelen van de landstitel is daarbij niet eens de grootste interne splijtzwam. Zo was Farioli in de slotdagen van de transferperiode al 'woest' dat het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs niet werd opgevangen. Ajax greep op deadline day naast Kamaldeen Sulemana (Southampton), waardoor Mika Godts gedurende de eerste seizoenshelft de enige 'pure' linksbuiten in de selectie was. Daarnaast zou Farioli in zijn eerste maanden zijn 'geschrokken' van de manier waarop de performance-afdeling van Ajax fucntioneerde. "De trainer vindt de procedures van het herstellen na wedstrijden gedateerd en doet zijn beklag over de voeding die de Ajax-selectie krijgt voorgeschoteld. Onprofessioneel en topclub-onwaardig, zo laat Farioli intern meermaals blijken."

In de winterse transferperiode zorgde Kroes voor nog meer irritatie bij Farioli, door 'diverse transfertargets' die de Italiaan aandroeg naast zich neer te leggen. Farioli zou zich juist tégen de pogingen om Raúl Moro (Real Valladolid) te halen hebben gekeerd, die uiteindelijk afketste omdat de Spanjaard geblesseerd raakte. Dat Youri Regeer als vervanger voor de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch wordt teruggehaald van FC Twente schiet bij Farioli ook al in het verkeerde keelgat. De Italiaan sprak direct na de transfer al uit dat hij in Regeeer 'een goede middenvelder' en dus géén rechtsback ziet. De onderhandelingen met AS Monaco over Jordan Henderson, middenin een drukke periode, zetten eveneens kwaad bloed bij Farioli: "Farioli overtuigt zijn aanvoerder uiteindelijk om te blijven, maar de Italiaan is woest over de onrust die dit alles in een cruciale periode teweegbrengt."

Terugkeer Tadic splijtzwam tussen Farioli en Kroes: 'Geen sportieve meerwaarde'

Ook de afgelopen maanden, waarin Ajax op de titel leek af te stevenen, was het intern onrustig. Zo legde Farioli de duidelijke wens neer dat hij verder wil met routiniers Remko Pasveer en Davy Klaassen, waar Ajax nog altijd geen haast mee lijkt te maken. "Farioli merkt de onvrede binnen zijn selectie en verwijt het Kroes dat hij deze onduidelijkheid in de allesbeslissende fase van het seizoen in de spelersgroep heeft laten sluipen." Ajax is echter wél bezig Tadic (36) na twee seizoenen terug te halen van Fenerbahçe, bevestigt ESPN. "Farioli heeft respect voor de geliefde status van de oud-Ajacied in Amsterdam, maar geeft bij Kroes aan niet open te staan voor een terugkeer van Tadic. Binnen zijn speelwijze, met veel intensiteit en lopende spelers, ziet Farioli geen sportieve meerwaarde voor Tadic weggelegd. Het stuit de trainer tegen de borst dat Ajax alsnog onderhandelt met Tadic, die zelf graag wil terugkeren."

Farioli hekelt 'zeer onrealistisch verzoek' van Kroes

Het spel dat Ajax onder Farioli speelt oogst dit seizoen, ondanks de aanvankelijk goede resultaten, veel kritiek. Kroes zou de trainer dan ook op het hart hebben gedrukt om volgend seizoen attractiever te gaan spelen, maar Farioli zou dit 'een zeer onrealistisch verzoek' vinden, omdat hij vreest dat de selectie die hij volgend jaar tot zijn beschikking heeft kwalitatief minder is dan de huidige, vanwege de financiële situatie. "Farioli heeft te horen gekregen dat slechts een gedeelte van de inkomende transfersommen en Champions League-opbrengsten deze zomer geherinvesteerd kan worden."

'Farioli zegt 'nee' tegen Saudische topclub'

Komende week staat een overleg tussen Farioli en de directie van Ajax op de agenda, ESPN schrijft dat de kans 'klein' is dat de 'onderlinge onvrede' die dag kan worden weggenomen. Farioli zou echter nog geen akkoord hebben bereikt met een andere club en zelfs 'nee' hebben gezegd tegen een aanbod van een topclub uit Saudi-Arabië, zoals verslaggever Cristian Willaert van de zender eerder op de zondag al suggereerde. "Maar verder gaat hij zich nu het seizoen voorbij is op zijn eigen toekomst oriënteren. Een vroegtijdig Ajax-vertrek is daarbij dichterbij dan ooit", besluit de zender onheilspellend.

