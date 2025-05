Farioli serieus in beeld bij buitenlandse club: ‘De verwachting is…’

Francesco Farioli staat in de belangstelling van een club uit Saudi-Arabië, zo bevestigt Cristian Willaert zondag in Goedemorgen Eredivisie. Toch is de verwachting dat de Italiaan geen interesse heeft Ajax in te ruilen voor het Midden-Oosten.

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de toekomst van Farioli bij Ajax. De oefenmeester kreeg gedurende het seizoen de nodige kritiek over zich heen voor het vertoonde spel van de Amsterdammers en zou daarnaast niet altijd even goed samen hebben gewerkt met de technische leiding van de club. Daarom wordt hij veelvuldig in verband gebracht met een zomers vertrek uit de Johan Cruijff ArenA.

In Goedemorgen Eredivisie geeft Willaert aan navraag te hebben gedaan bij Ajax naar de situatie rondom Farioli en of er belangstelling is van grote buitenlandse clubs. “Op dit moment is er eigenlijk geen serieuze interesse”, geeft de verslaggever aan. “Die markt voor trainers, moeten we eerlijk zeggen, komt natuurlijk pas later een beetje op gang, dus dat kan nog komen. Maar op dit moment is die interesse er niet, behalve van een club uit Saudi-Arabië.”

Willaert meldt niet welke Saudische club interesse heeft in Farioli, maar doet wel een voorspelling over de toekomst van de Italiaan. “De verwachting is dat hij daar niet in geïnteresseerd zal zijn. Maar hoe het af zal lopen, dat zal in de toekomst blijken. De nabije toekomst, of misschien duurt het nog wat langer voordat we het zeker weten.”

