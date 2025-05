'Francesco Farioli maakt elke maand duizenden euro's over naar Gordon'

Francesco Farioli huurt een penthouse van een bekende Nederlander: Gordon. De Italiaan maakt elke maand 7500 euro over naar de tv-persoonlijkheid en zanger, weet Bekende Buren.

Farioli woont in een Amsterdams huis van 248 vierkante meter, met drie slaapkamers, een dakterras, een buitendouche en een buitenkeuken. Een fraai uitzicht ontbreekt natuurlijk ook niet. De woning, die door Bekende Buren een 'droompaleis' wordt genoemd, is dus eigendom van Gordon. Als je op deze site op de foto van Gordon klikt en dan op de pijltjes naar rechts drukt, zie je foto's van de woning.

Het huis heeft een waarde van drie miljoen euro en wordt door de trainer van Ajax gehuurd. Elke maand maakt Farioli 7500 over naar Gordon. Eerder vroeg de bekende Nederlander zelfs het dubbele per maand voor de luxe woning. Farioli moest overigens een borgsom van 10.000 euro betalen bij het aangaan van het contract.

LEES OOK: 'Farioli en vier Ajacieden willen de club verlaten'

Gordon is een zanger, presentator, columnist, schrijver en ondernemer, die onder andere bekend van De Toppers en The Voices, waar hij voorheen onderdeel van uitmaakte. Gordon is tevens bekend van 'Geer & Goor', het duo dat hij vormt met Gerard Joling. Verder was de Amsterdammer voorheen veel te zien in Nederlandse televisieprogramma's.

