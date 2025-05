‘Kans dat Farioli bij Ajax blijft wordt steeds kleiner’

De kans dat Francesco Farioli ook volgend seizoen de trainer is van Ajax wordt steeds kleiner, volgens Jop van Kempen van Het Parool. De journalist schrijft dat de trainer zijn bedenkingen zou hebben bij de wensen van de leiding van de club.

Ajax buigde de afgelopen vier wedstrijden een voorsprong van negen punten om in een achterstand van één punt op PSV. De ploeg van Peter Bosz kan het zondag afmaken tegen Sparta Rotterdam, terwijl Ajax het hopend op een Eindhovense uitglijder opneemt tegen FC Twente. De ineenstorting van Ajax zal volgens Van Kempen stof tot nadenken zijn voor Farioli, maar de clubwatcher van Het Parool schrijft dat ‘de kans klein is dat de trainer de conclusies van die zelfevaluatie nog bij Ajax zal toepassen’.

LEES OOK: ‘Zou mij niks verbazen als Farioli volgende week opstapt’

Van Kempen noemt een opvallende reden voor een vertrek van Farioli: “Zo heeft de 36-jarige Italiaan bedenkingen bij de wens vanuit de directie en de Raad van Commissarissen om volgend seizoen aanvallender te gaan spelen.” Bovendien wijst de journalist op de vertrekwensen van Kenneth Taylor, Jordan Henderson, Josip Sutalo en Brian Brobbey, waarmee de selectie zou worden ‘uitgehold’. “Verder levert de jeugdopleiding volgend seizoen waarschijnlijk nog geen volwaardige Eredivisie-spelers af, laat staan voetballers voor de Champions League”, aldus Van Kempen.

Als Farioli op weg zou zijn naar de uitgang, heeft dat hoogstwaarschijnlijk niet alleen met interne zaken te maken. De trainer wordt al tijden in verband gebracht met clubs uit de top van Europa. Bayer Leverkusen, AS Roma en FC Porto werden al eerder in een adem genoemd met de naam Farioli en deze week kon Tottenham Hotspur aan dat rijtje worden toegevoegd.

