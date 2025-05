Analisten lovend over Ajax-target: ‘Vraagprijs aan de hoge kant, maar veel potentie’

Ajax zou er goed aan doen om binnen te halen, zo vinden ESPN-analisten Vincent Schildkamp en Kees Luijckx. De vraagprijs van zes miljoen euro, die NEC Nijmegen zou verlangen, is wel aan de hoge kant.

Donderdag meldde Voetbal International dat Ajax interesse zou hebben in Roefs. Vooralsnog is Remko Pasveer de eerste keeper in Amsterdam, maar omdat de optie tot koop in de huurovereenkomst van tweede doelman Matheus Lima Magalhães niet gelicht wordt, is Ajax weer op zoek naar een nieuwe concurrent voor Pasveer.

LEES OOK: ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’

Artikel gaat verder onder video

In Voetbalpraat wordt de mogelijke transfer besproken. Schildkamp lijkt te schrikken van de vraagprijs van NEC: “Ik vond het een beetje veel, eerlijk gezegd. Zes miljoen voor een keeper met 42 wedstrijden op de teller. Hij zal ook geen godsvermogen verdienen in Nijmegen. Ik snap wel dat ze het zo inzetten, want ze willen hem niet kwijt, maar ik denk niet dat het op zes miljoen zal uitdraaien. Ik vind hem wel een hele goede keeper. Een stabiele jongen, rustig en geen gekke fouten. Een complete keeper ook. Voor een grote keeper is hij ook snel bij de grond.”

Ook Luijckx is lovend over Roefs: “Voor een keeper die voor het eerst in de basis staat, heeft hij het heel goed gedaan. Zes miljoen vind ik wel aan de hoge kant, maar vier of vijf kan ik wel begrijpen. De prijzen worden hoger en hij is een hele jonge keeper die er in zijn eerste seizoen al staat. Dan denk ik wel dat je heel veel potentie hebt. Keepen is een mentaal vak en dat zit best wel goed bij hem. De reach en al die keeperstechnieken, volgens mij heeft hij dat wel”, aldus Luijckx.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Gordon verbaast zich over Farioli: 'Appartement nog niet opgezegd' 🔗

👉 Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’ 🔗

👉 Verrassend: Perez noemt Ajacied in discussie over beste Eredivisiespeler 🔗