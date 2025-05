Gordon verbaast zich over Farioli: 'Appartement nog niet opgezegd'

Francesco Farioli heeft maandag zijn vertrek bij Ajax aangekondigd. In Vandaag Inside wordt het afscheid van de trainer besproken met zijn bekende huisbaas: Gordon. De zanger vindt het jammer dat Farioli weggaat, al is de huur nog niet opgezegd.

“Ik heb nog geen afzegging gehad, dat vond ik ook al bijzonder”, begint Gordon over het penthouse dat hij verhuurt aan de 36-jarige trainer. Wilfred Genee ondervraagt Gordon: “Hij heeft nog niet opgezegd? Hij wil blijven?” “Geen idee, maar dat zal wel komen”, antwoordt de huisbaas, die naar verluidt 7500 euro per maand opstrijkt voor het appartement. “Een hele leuke vent, trouwens. Ik had bij hem in willen wonen”, grapt Gordon. ‘Ik zei: ‘Dan krijg je de helft van de huur.”

“Jammer vind ik het. Ik vond dat hij het best goed deed”, zegt de 56-jarige Gordon over het afscheid van Farioli bij Ajax. De trainer en de clubleiding gingen officieel uit elkaar vanwege een verschil in inzicht over de manier waarop de club geleid moet worden. Farioli leverde een wensenlijstje in bij de club, waaraan niet voldaan kon worden. De Telegraaf bracht de lijst met wensen naar buiten. Zo zou Farioli hebben geëist dat Ajax naar iedere uitwedstrijd drie koks zou meenemen.

Johan Derksen begint over de reden dat Farioli vertrekt bij Ajax: “Ik vind dat hij ten onder gegaan is aan hoogmoedswaanzin als je zijn eisenpakket ziet. Wie denkt die jongen nou dat hij is? 36-jarig jochie dat net begint.” Gordon haakt in op de eisen van Farioli: “Andy van der Meijde zei dus dat het vroeger heel normaal was om zoveel koks mee te nemen.”

