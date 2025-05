Ajax denkt serieus na over bod op talentvolle Eredivisie-keeper

Ajax heeft serieuze interesse voor , zo weet Voetbal International. De 22-jarige doelman van NEC staat erg hoog op de lijst van de Amsterdammers. Vooralsnog vindt Ajax de vraagprijs van NEC, die rond de zes miljoen euro ligt, te hoog.

Ajax nam afgelopen winter afscheid van Diant Ramaj, waar Matheus op huurbasis voor terugkwam. De Amsterdammers zijn echter niet van plan door te gaan met de Braziliaan en zijn ook niet voornemens om met de 41-jarige Remko Pasveer als eerste keeper aan het seizoen te beginnen. Daarom willen ze zich met een jongere doelman versterken en heeft Ajax een lijstje met meerdere doelmannen opgesteld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Ajax kan spectaculaire terugkeer vergeten na aanbieding uit LaLiga’

Naast Roefs staan ook oud-Ajacieden Jeffrey de Lnage en Dominik Kotarski op de lijst. Met De Lange heeft Ajax inmiddels gesproken, terwijl Kotarski te duur lijkt te zijn. Over Roefs is Ajax wel erg enthousiast. Toch lijkt de vraagprijs van NEC een obstakel te vormen. De Nijmegenaren zouden namelijk minstens een bedrag rond de zes miljoen euro voor hem verlangen. Toch laat Ajax zich niet afschrikken en wordt er nu nagedacht over een manier om de talentvolle keeper toch naar de Johan Cruijff ArenA te krijgen. Ajax heeft al contact gehad met NEC over Roefs.

LEES OOK: Dreun na dreun voor Francesco Farioli

De 22-jarige Roefs wist dit seizoen veel indruk te maken bij NEC. De doelman kwam in alle competities 33 keer in actie. Daarin wist hij tien keer zijn doel schoon te houden en incasseerde hij 45 treffers. Voor de doelman zit het seizoen er nog niet op, aangezien hij met Jong Oranje actief zal zijn op het EK Onder 21 in Slowakije deze zomer.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗