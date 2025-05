Dreun na dreun voor Francesco Farioli

De bij Ajax vetrokken Francesco Farioli hoeft niet te rekenen op een dienstverband bij AC Milan of AS Roma. De club uit Milaan gaat in zee met Massimiliano Allegri, terwijl Gian Piero Gasperini op het punt staat om bij de hoofdstedelingen aan de slag te gaan.

Farioli werd de afgelopen weken met beide clubs in verband gebracht. Als Italiaan viel hij al snel op bij Milan en Roma, maar toch is de keuze op andere trainers gevallen. Allegri keert terug bij Milan, waar hij tussen 2010 en 2014 al de scepter zwaaide. Naar verluidt ondertekent Allegri een driejarig contract met een jaarsalaris van circa vijf miljoen euro.

Allegri was clubloos sinds zijn ontslag bij Juventus in mei 2024, na een woede-uitbarsting tijdens en na een gewonnen bekerfinale. In Italië gingen de afgelopen weken geruchten dat hij volgend seizoen bij Napoli aan de slag zou gaan. De landskampioen hoopt echter Antonio Conte voor de club te behouden en heeft hem een verbeterd contract aangeboden.

Ondertussen staat Gian Piero Gasperini op het punt om aangesteld te worden bij Roma. Deze week werd duidelijk dat Gasperini na negen jaar de deur achter zich dichttrekt bij Atalanta. Diverse Italiaanse journalisten, onder wie Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio, maken melding van zijn aanstaande aanstelling in Roma. Naar verluidt gaat hij voor drie jaar tekenen, met een jaarloon van ongeveer zes miljoen euro. Gasperini had bij Atalanta een contract tot medio 2026, dat formeel nog ontbonden moet worden.

