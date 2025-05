'Ajax is rond met trainersduo Heitinga-Keizer: dit is het laatste obstakel'

Ajax is rond met zowel John Heitinga als Marcel Keizer, zo meldt ESPN-verslaggever Cristian Willaert in het programma Voetbalpraat. Alleen de onderhandelingen met Liverpool over de overstap van Heitinga moeten volgens de journalist nog worden afgerond. Het duo gaat in Amsterdam aan de slag als opvolgers van de vertrokken Francesco Farioli, waarbij Heitinga als 'boegbeeld' moet gaan fungeren.

Presentator Milan van Dongen vraagt Willaert woensdagavond laat of hij 'een laatste update' over de situatie rond Heitinga en Keizer kan geven. "Nou, dat het rond is", zegt de verslaggever. "Het gaat helemaal goedkomen. Waarschijnlijk wordt het morgen (donderdag, red.) bekendgemaakt en vrijdag zal er een soort van presentatie zijn, dat is wat we horen. De laatste hobbel is dat met Liverpool de zaken geregeld moeten worden, maar dit gaat niet meer fout", aldus Willaert.

De 56-jarige Keizer was in 2017 al zo'n vijf maanden hoofdtrainer van Ajax. Keizer zit al sinds september 2023, toen hij al na vijf wedstrijden vertrok bij het Saudische Al-Shabab, zonder club. Met hem hoeft Ajax dus alleen persoonlijk een overeenstemming te bereiken. Heitinga (41) was op zijn beurt in 2023 enkele maanden interim-trainer van Ajax en ligt momenteel nog vast bij Liverpool, waar hij afgelopen zomer als assistent-trainer toetrad tot de staf van Arne Slot.

Willaert heeft de aanstelling van het duo niet geheel zien aankomen: "Laat ik het zo zeggen: dit was niet de meest waarschijnlijke uitkomst die ik verwacht had", zegt de verslaggever. "Een jaar geleden hebben ze een bepaalde profielschets gemaakt, ze wilden een jonge en ambitieuze trainer. Het liefst een Nederlander, maar als het een buitenlander is dan maakt dat ook niet uit. Iemand die een freak is, obsessief met het vak bezig is. Een type-Ten Hag, Van Gaal, Slot... Die hebben ze gevonden in Farioli, of je hem nou goed vindt of niet", aldus Willaert.

Kroes wil verder op lijn-Farioli: 'Freak met interpersoonlijke skills'

"Ik kwam Alex Kroes maandag tegen op het ESPN-gala. Ik vroeg of het profiel dit jaar 'anders' is. 'Je wil natuurlijk niet weer een Italiaan, een Spanjaard of een Griek halen die na een jaar weer vertrekt'. Kroes zei: "Nee, absoluut niet! Nog steeds geldt dat een Nederlander prima is, maar een buitenlander ook. En het hoeft niet iemand te zijn die jullie allemaal al kennen. We willen echt gaan voor die freak, maar wel eentje die ook interpersoonlijke skills heeft. We zoeken eigenlijk weer een soort Farioli, willen op zijn weg door'." Kroes zou daarna gezegd hebben dat Ajax iemand op het oog had die, net als Farioli destijds, 'in de markt wel bekend is'. Daaruit concludeerde Willaert dat een mogelijke terugkeer van Heitinga op dat moment niet voor de hand leek te liggen.

