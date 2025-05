Parool zinspeelt op nóg een terugkeer bij Ajax: 'Hij koestert de wens...'

Ajax-watcher Jop van Kempen schrijft in Het Parool dat het 'niet vreemd zou zijn' als komende zomer terug zou keren bij Ajax. De 35-jarige verdediger verliet de Amsterdammers anderhalf jaar geleden toen hij onder Alfred Schreuder zijn basisplaats verloor. De voorgenomen aanstelling van het nieuwe trainersduo John Heitinga en Marcel Keizer zou de weg vrij kunnen maken voor een comeback van zowel Dusan Tadic als die van Blind, aldus Van Kempen.

Gisteren (woensdag) werd duidelijk dat Ajax vol inzet op het aanstellen van oude bekenden Heitinga en Keizer als trainersduo, waarbij eerstgenoemde als 'boegbeeld' zou moeten fungeren. Heitinga had Ajax na het ontslag van Schreuder - hij werd kort na het vertrek van Blind op straat gezet - al een klein half jaar onder zijn hoede. De toenmalige directeur voetbalzaken Sven Mislintat achtte de oud-verdediger in de zomer van 2023 echter niet de juiste man voor het nieuwe seizoen en opteerde voor Maurice Steijn. Heitinga verliet de club teleurgesteld en ging in Engeland aan de slag als assistent-trainer. Eerst een jaar onder David Moyes bij West Ham United, afgelopen seizoen onder Arne Slot bij Liverpool. Tadic besloot in die bewuste zomer ook te vertrekken uit Amsterdam en verkaste naar Fenerbahçe.

Artikel gaat verder onder video

Vanuit Turkije sijpelen al maanden geruchten door over een zomerse terugkeer van Tadic bij Ajax. De 36-jarige routinier loopt uit zijn contract en zou dus transfervrij op te pikken zijn. De vorige Ajax-trainer, Francesco Farioli, zou echter geen voorstander van zijn terugkeer zijn geweest. Dat de Italiaan zijn biezen heeft gepakt en Heitinga en Keizer zijn opvolgers lijken te gaan worden lijkt gunstig voor de terugkeer van de Serviër. "Tadic speelde al onder Heitinga en hij noemde hem in 2023 in Voetbal International ‘een geweldige trainer en heel prettig persoon, met moed en een goede persoonlijkheid’. Wel moet Tadic dan genoegen nemen met een fractie van het salaris dat hij eerder bij Ajax verdiende, omdat de club noodgedwongen een nieuwe financiële realiteit heeft omarmd", schrijft Van Kempen.

Daarnaast zou dit ook het moment voor Blind kunnen zijn om terug te keren op het oude nest. "Ook een terugkeer van Daley Blind zou niet vreemd zijn als Ajax erin slaagt om Heitinga en Keizer vast te leggen. Blind (35) speelde jarenlang samen met Heitinga en hij koestert de wens om opnieuw een rol van betekenis te vervullen bij Ajax", schrijft Van Kempen. Blind verruilde Ajax in de winter van 2023 voor Bayern München, waar hij echter nauwelijks een rol van betekenis speelde. Een halfjaar later tekende hij bij het Spaanse Girona. Namens die club kwam hij dit seizoen tot 34 wedstrijden in LaLiga. Het contract van Blind bij de Catalaanse club loopt nog door tot medio 2026. De verdediger liet zich in februari van dit jaar nog positief uit over een mogelijke terugkeer in de Johan Cruijff ArenA: "Door een conflict was er op dat moment helaas geen toekomst meer bij Ajax. De droom is daarom nog steeds om ooit dat Ajax-shirt weer aan te trekken", sprak Blind destijds.

