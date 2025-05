‘Ik vind dat Keizer tegen het niveau van Slot aanzit’

Marcel Keizer wordt samen met John Heitinga nadrukkelijk in verband gebracht met de opvolging van Francesco Farioli bij Ajax. Zowel Keizer als Heitinga was voorheen hoofdtrainer bij Ajax, maar die periodes waren allebei geen succes. León Bergsma, oud-speler van Jong Ajax ziet wel toekomst in het duo en vergelijkt Keizer zelfs met Arne Slot.

Woensdagochtend meldde De Telegraaf dat Ajax het duo wil binnenhalen, om als leiding van de staf aan te stellen. Heitinga zal als hoofdtrainer het ‘boegdbeeld’ worden en Keizer wordt assistent, aldus Ajax-watcher Mike Verweij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Voormalig Ajacied lovend over duo Heitinga-Keizer: ‘Staan voor het echte Ajax-spel’

Bergsma speelde in het seizoen 2016/2017 voor Jong Ajax, waar Keizer destijds trainer was. In gesprek met ESPN vertelt de verdediger van AC Oulu uit Finland over zijn ervaringen met de aanstaande Ajax-aanwinst. “Ik ben sowieso een ongelooflijk fan van Keizer”, begint Bergsma. “Ik vind hem een van de beste trainers die ik heb gehad en dat waren er veel. Het is misschien een gewaagde uitspraak, maar ik vind dat Marcel tegen het niveau van Arne Slot aan zit. Dan heb ik het vooral over het spelplezier en het tactische gedeelte.”

Bergsma kan de vergelijking tussen de trainers maken, want hij speelde tussen 2018 en 2020 voor AZ, waar Slot eerst assistent-trainer en later hoofdtrainer was. "Ik vind Keizer en Slot tactisch echt vergelijkbaar. In mijn ogen zet een goede coach het eerst goed neer. Als het daarna, om wat voor reden dan ook, niet loopt, kan een goede trainer iets omzetten, waardoor je wel weer controle krijgt. Zowel Keizer als Slot heeft dat vermogen. Een goede coach heeft een duidelijke visie, maar is ook bereid zich aan te passen, als de wedstrijd daar om vraagt. Zij kunnen dat”, aldus Bergsma.

