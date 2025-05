Telegraaf: 'Ajax wil naast Heitinga nóg een oude bekende terughalen naar Amsterdam'

Ajax wil behalve John Heitinga ook Marcel Keizer terughalen naar de Johan Cruijff ArenA, zo meldt De Telegraaf. Beide oud-trainers van de club zouden in een 'duobaan' aan de slag gaan als opvolgers van de vertrokken Francesco Farioli, waarbij Heitinga als 'boegbeeld' zou moeten gaan fungeren.

Laat op de dinsdagavond bracht transfergoeroe Fabrizio Romano naar buiten dat Ajax en Liverpool in vergaande onderhandeling zijn over de terugkeer van Heitinga. The Reds hebben de assistent van Arne Slot inmiddels toestemming gegeven om zelf de gesprekken met Ajax op te starten, volgens Romano is de kans groot dat beide clubs er onderling uit gaan komen.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf bevestigt de berichtgeving van Romano woensdagochtend, maar voegt daar op basis van meerdere bronnen aan toe dat naast Heitinga ook Keizer deze zomer terug zou moeten keren in Amsterdam. "Het tweetal ligt op pole position, zou openstaan voor een terugkeer en krijgt – als beide partijen tot een akkoord komen – een kans op eerherstel. Hoewel het een duobaan wordt, zou Heitinga als boegbeeld gaan fungeren", aldus Verweij.

Keizer en Heitinga werkten in het seizoen 2016/17 samen als hoofd- (Keizer) en assistent-trainer (Heitinga) van Jong Ajax. In de zomer van 2017 werd Keizer na het vertrek van Peter Bosz doorgeschoven naar het eerste elftal. De voorbereiding op zijn eerste seizoen als hoofdtrainer werd echter volledig overschaduwd door het drama rond Abdelhak Nouri, die tijdens een oefenwedstrijd in elkaar zakte, daardoor permanente hersenschade opliep en daardoor nooit zijn potentieel zal kunnen waarmaken.

Onder leiding van Keizer sneuvelt Ajax in de voorrondes van de Champions League tegen OGC NIce, waarna Rosenborg BK de club de weg verspert naar het hoofdtoernooi van de Europa League, het toernooi waarin Ajax onder Bosz nog tot de finale reikte. Keizer zou uiteindelijk de Kerst niet halen: in december werd de trainer, na de bekeruitschakeling tegen FC Twente, op straat gezet. Keizer werkte sindsdien bij verschillende clubs in het Midden-Oosten en was een klein jaar hoofdtrainer van Sporting CP in Lissabon. Sinds september 2023, toen hij al na vijf wedstrijden vertrok bij het Saudische Al-Shabab, zit Keizer zonder club.

'Echte Ajacieden moeten aanvallend, dominant en attractief voetbal terugbrengen in de ArenA'

Het tweetal krijgt straks de taak om de prestaties van Farioli een vervolg te geven met een selectie waaruit naar verwachting een aantal belangrijke krachten zal gaan vertrekken, maar wél een aantal geflopte spelers met topsalarissen uit de periode-Mislintat zullen terugkeren - wat de financiële armslag op de transfermarkt lijkt te gaan beperken. Verweij spreekt dan ook van 'een dappere beslissing' van de clubleiding van Ajax, "die met de komst van echte Ajacieden in elk geval hoopt dat het aanvallende, dominante en attractieve voetbal weer terugkeert in de Johan Cruijff ArenA." De clubwatcher stelt dat Ajax tegelijkertijd nog steeds met andere trainers in gesprek blijft ('voor het geval de onderhandelingen spaaklopen'), maar: "Voorlopig is iedereen binnen Ajax hoopvol gestemd dat Heitinga en Keizer kunnen worden vastgelegd", aldus Verweij.

