Verweij: ‘Ajax heeft eerder weggestuurde trainer heel hoog op het lijstje'

Na het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax, doen verschillende namen de ronde als kandidaten voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam. Volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij heeft directeur Alex Kroes oude bekende Marcel Keizer ‘heel hoog’ op het lijstje staan.

In Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, wordt de opvolging van Farioli uiteraard besproken. Verweij komt met een opvallende naam op de proppen: “Alex Kroes is heel erg gek van Marcel Keizer. Alleen die is bij Ajax binnengekomen als keuze van Van der Sar en Bergkamp, omdat hij het ook bij Jong Ajax goed had gedaan. Dat was niet de keuze van Overmars. Overmars heeft hem uiteindelijk buiten gewerkt.”

Keizer was vanaf de zomer van 2017 actief als hoofdtrainer van Ajax, maar werd in december al weggestuurd, wegens tegenvallende resultaten. Keizer werd destijds opgevolgd door Erik ten Hag.

“Keizer had pech", vervolgt de journalist. "Hij was net begonnen toen deed zich dat drama voor met Nouri. Dus die man heeft nooit een eerlijke kans gehad. Hij staat heel hoog bij Alex Kroes. Alleen ik begrijp dat zijn omgeving zegt: ‘Ga daar nou niet heen, dan word je misschien weer afgefakkeld’. Dus ik denk dat er veel twijfel zit bij Keizer, maar die staat wel degelijk op een lijstje.”

Verweij gaat ook in op de andere opties die circuleren: “De andere naam, Simonis, daar is twijfel bij of dit al het moment is om dat te doen. De naam van Reiziger valt. Die speelt met Jong Oranje nog een toernooi in juni. Dat zijn voorlopig de namen. Ooit is het de bedoeling dat John Heitinga terugkomt. Of dat nu al het moment is, dat denk ik niet, dat Ajax dat vindt. Die zoektocht zal nog even op zich laten wachten."

