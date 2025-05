‘Ajax meest waardevolle Nederlandse club, Real Madrid aan kop’

Ajax is volgens zakenplatform Sportico de meest waardevolle Nederlandse club. Dat zou blijken uit gegevens van de Deloitte Football Money League en financiële jaarverslagen van de clubs. De Amsterdammers staan 38ste in de top vijftig, die voor het eerst door Real Madrid wordt aangevoerd.

Net als in de afgelopen twee jaar bracht Sportico ook dit jaar weer een lijst met de vijftig meest waardevolle voetbalclubs naar buiten. Waar Manchester United in de twee lijsten hiervoor bovenaan stond, zijn The Red Devils inmiddels voorbijgestreefd door Real Madrid. De Koninklijke wordt gewaardeerd op ruim 5,75 miljard euro, ten opzichte van de ruime 5,35 miljard van Manchester United.

In de lijst staat Ajax op plek 38, als enige Nederlandse club. De waarde van de Amsterdamse club bedraagt volgens Sportico zo’n 625 miljoen euro. Ajax staat in de ranglijst tussen MLS-ploegen Portland Timbers en Charlotte FC.

De aanwezigheid van de Amerikaanse teams in de lijst valt sowieso behoorlijk op. De competitie, die niet bekendstaat als ‘s werelds grootste op sportief gebied, levert met een aantal van negentien wel de meeste clubs aan de lijst. Daarna volgt de Engelse Premier League, met veertien clubs.

Ranglijst waardevolste clubs

# Club Waarde 1 Real Madrid $6,53 miljard 2 Manchester United $6,09 miljard 3 FC Barcelona $5,71 miljard 4 Liverpool $5,59 miljard 5 Bayern Munich $5,21 miljard 6 Manchester City $5,16 miljard 7 Arsenal $4,49 miljard 8 Paris Saint-Germain $4,26 miljard 9 Tottenham Hotspur $3,68 miljard 10 Chelsea $3,57 miljard 11 Atletico de Madrid $1,85 miljard 12 Borussia Dortmund $1,83 miljard 13 Juventus $1,81 miljard 14 AC Milan $1,34 miljard 15 Inter Milan $1,3 miljard 16 Los Angeles FC $1,28 miljard 17 Inter Miami $1,19 miljard 18 LA Galaxy $1,11 miljard 19 Atlanta United $1,08 miljard 20 New York City FC $1 miljard 21 West Ham United $940 miljoen 22 Newcastle United $930 miljoen 23 Austin FC $865 miljoen 24 Aston Villa $850 miljoen 25 Seattle Sounders $825 miljoen 26 Everton $825 miljoen 27 Napoli $775 miljoen 28 America $770 miljoen 29 Olympique Lyonnais $750 miljoen 30 AS Roma $750 miljoen 31 Brighton & Hove $745 miljoen 32 Guadalajara $730 miljoen 33 Columbus Crew $730 miljoen 34 Toronto FC $725 miljoen 35 FC Cincinnati $725 miljoen 36 D.C. United $720 miljoen 37 Portland Timbers $720 miljoen 38 AFC Ajax $710 miljoen 39 Charlotte FC $705 miljoen 40 Philadelphia Union $700 miljoen 41 SL Benfica $675 miljoen 42 St. Louis City SC $655 miljoen 43 Minnesota United $655 miljoen 44 Sporting Kansas City $650 miljoen 45 New York Red Bulls $645 miljoen 46 Nashville SC $640 miljoen 47 Eintracht Frankfurt $640 miljoen 48 AFC Bournemouth $630 miljoen 49 Brentford $615 miljoen 50 Crystal Palace $610 miljoen

