‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’

Ajax overweegt serieus om terug te halen naar Amsterdam, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews. De doelman speelde tot 2017 in de jeugd van Ajax, maar maakte er nooit zijn debuut.

De Lange is geboren in Amstelveen en speelde elf jaar in de jeugdopleiding van Ajax. Bij een gebrek aan perspectief vertrok de keeper naar FC Twente, waar hij vooral voor het jeugdteam uitkwam. In 2022 verkaste De Lange naar Go Ahead Eagles, om echt door te breken in de Eredivisie. Twee goede seizoenen met de Eagles leverden hem begin dit seizoen een transfer naar Olympique Marseille op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-flop die voor 4 miljoen vertrok genomineerd voor belangrijke prijs

Deze droomtransfer pakte niet uit zoals gehoopt, want ook een andere Ajax-doelman, Gerónimo Rulli, verkaste naar Marseille. De Lange sprak voor de komst van de Argentijn van ‘een mooie concurrentiestrijd’, maar dit seizoen kwam de oud-keeper van Go Ahead tot slechts twee optredens.

Boualin meldt op basis van bronnen dat Ajax eraan denkt De Lange terug te halen naar Nederland. Afgelopen jaar liet de doelman al blijken open te staan voor een terugkeer: “Dat voelt toch als unfinished business. Alsof dat toch ooit nog een keer moet gebeuren”, zei hij destijds. In de zomer ervoor informeerde Ajax al, maar er kwam geen transfer van de grond.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Weghorst komt met duidelijke reactie na wegduwen camera 🔗

👉 Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters? 🔗

👉 Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV 🔗

👉 PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗