Jeffrey de Lange verklapt transfer Ajax: 'Je liegt nu, hè?'

verwacht bij Olympique Marseille de concurrentiestrijd aan te gaan met Ajax-doelman . Eerder deze week maakte De Lange de overstap van Go Ahead Eagles naar l’OM en het is bekend dat Rulli ook op weg is naar de Franse club.

De Lange krijgt in gesprek met ESPN de vraag of Rulli inderdaad zijn concurrent wordt. “Ja, daar wordt wel van gesproken, zeker”, erkent hij, om daaraan toe te voegen: “Ik weet niet heel veel meer.” ESPN-presentator Leo Oldenburger concludeert vervolgens dat De Lange liegt. “Ik beroep me op m’n zwijgrecht”, antwoordt hij lachend.

Desgevraagd wil De Lange wel ingaan op de aanstaande concurrentiestrijd. “Het is gewoon een gezonde strijd. We zijn allebei professionals en we kennen elkaars kwaliteiten. We hebben een paar keer tegen elkaar gespeeld en elkaar al een paar keer gesproken. Ik denk dat het een heel mooie strijd kan worden.”

De trainer van Olympique Marseille is Roberto De Zerbi, die vorig seizoen bij Brighton & Hove Albion nog geregeld wisselde tussen Jason Steele en Bart Verbruggen onder de lat. Of De Lange en Rulli ook in zo’n roulatiesysteem zullen belanden, is nog de vraag. “Zo ver zijn we nog niet, maar hij heeft ook zeker niet gezegd dat ik per definitie tweede keeper ben. Het ligt nog open. Ik moet het laten zien, zo simpel is het eigenlijk.”

De Lange werd vorige maand nog in verband gebracht met Ajax. Het is de vraag hoe concreet de interesse uit Amsterdam daadwerkelijk is geweest. “Ik heb persoonlijk niet gesproken met Ajax. Mijn agent heeft wel wat gesprekken gehad. Uiteindelijk kwam Marseille om de hoek kijken en daar kon ik geen nee tegen zeggen.”

