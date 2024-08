Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli haalt bezem door de basiself

Ajax opent het nieuwe seizoen zondagmiddag in eigen huis tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers wisten afgelopen donderdag met 0-1 te winnen op bezoek bij Panathinaikos. De verwachting van ESPN is dat Francesco Farioli liefst zes wijzigingen doet in zijn opstelling.

Dies Janse mag zich opmaken voor zijn officiële debuut. Behalve Janse maken ook Anton Gaaei, Branco van den Boomen, Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk en Mika Godts zich op voor een basisplaats. Farioli wil zijn selectie fit houden voor het belangrijke Europese thuisduel met Panathinaikos, zo klinkt het.

Ten opzichte van het eerste duel met Panathinaikos (0-1 zege) verdwijnen Jorrel Hato, Devyne Rensch, Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Carlos Forbs uit de basiself van Ajax. Brian Brobbey is nog steeds niet wedstrijdfit en verschijnt dus niet aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Janse; Mannsverk, Van den Boomen, Hlynsson; Berghuis, Akpom, Godts

Vermoedelijke opstelling Heerenveen

Van der Hart; Hall, Kersten, Bochniewicz, Köhlert; Brouwers, Condé, Olsson; Al-Saed, Karlsbakk, Sebaoui.

