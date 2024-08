Francesco Farioli krijgt onverwachte veeg uit de pan van Valentijn Driessen

Valentijn Driessen heeft Ajax-trainer Francesco Farioli een slijmjurk genoemd naar aanleiding van de persconferentie van donderdagavond. De Italiaan besloot na afloop van de overwinning op Panathinaikos (0-1) Louis van Gaal te feliciteren met zijn verjaardag.

“Wat een slijmjurk”, zegt Driessen, die zich zichtbaar heeft geïrriteerd aan het moment op de persconferentie van Farioli in Griekenland. “Dat was al zo toen hij kwam, toen was hij al aan het slijmen met Johan Cruijff die hij nooit heeft meegemaakt. Het is allemaal voor de supporters en de achterban, nu weer met Van Gaal. Wat een gelul”, stelt de journalist van De Telegraaf een video van Vandaag Inside.

Het optreden van Ajax in Griekenland kan Driessen ook niet bekoren. Berghuis en Pasveer waren in zijn ogen de enige lichtpuntjes: “Er zat bij Ajax wel enig idee achter en Panathinaikos deed maar wat, maar het was gewoon slecht. De uitvoering was gewoon slecht, als je ziet hoeveel dingen er nog fout gaan. Als ik Jordan Henderson weer zag, die is dan aanvoerder en ontvangt erg veel geld, die levert gewoon helemaal niets extra’s. De enige die iets extra’s levert is Steven Berghuis.

Vervolgens stipt Driessen ook de prestaties van Pasveer aan als iets positiefs. Hij vindt het verstandig dat de ervaren doelman de eerste keeper van Ajax is geworden: “Wat dat betreft moet ik Farioli wel een pluim geven, want Diant Ramaj heeft wel een aantal goede reddingen, maar die zorgt niet voor de organisatie. Hij is druk en je moet geen drukke keepers hebben. Je moet rustige keepers hebben”, besluit hij.

