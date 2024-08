Kraay jr. doet verrassende onthulling: ‘Hij was heel dicht bij een transfer naar Ajax’

was eerder deze zomer heel dicht bij een overstap van NEC naar Ajax, zo onthult Hans Kraay junior in De Voetbalkantine van ESPN. Uiteindelijk gooide de blessure die de verdediger afgelopen seizoen opliep roet in het eten.

“Ik mocht het nog niet vertellen, maar ik doe het toch”, begint Kraay jr. lachend wanneer gevraagd naar zijn nieuwtje over Sandler en Ajax. “Hij heeft natuurlijk een geweldig seizoen gehad bij NEC. Ajax was zó gecharmeerd van hem.” Tegen het einde van het seizoen raakte Sandler geblesseerd, wat volgens de analist zijn transfer dwarsboomde. “Twee, drie dagen voor hij geblesseerd raakte, was Ajax overtuigd.”

“Twee dagen later zouden ze hem kopen van NEC”, gaar Kraay jr. verder. Uiteindelijk was de transfer van Sandler naar Amsterdam dus heel dichtbij. “En ik moet ook zeggen, dikverdiend”, gaat hij verder. “Ik vind hem echt een geweldige opbouwer.”

Kraay jr. trekt vervolgens de vergelijking met Feyenoord-doelman Justin Bijlow. “Het begint daar wel een beetje op te lijken. Dan heb je zo veel potentie, maar je wordt elke keer teruggeworpen. Daar word je niet beter van.” Hoewel ze Sandler bij NEC een transfer gunden, zijn ze volgens de voormalig voetballer maar wat blij dat hij nog in Nijmegen speelt.

