'Farioli moet alsnog vrezen voor transfer: Europese grootmacht genoemd, vraagprijs van 15 miljoen'

Francesco Farioli sprak na afloop van de ontmoeting met Panathinaikos weliswaar de hoop uit dat ‘gewoon’ bij Ajax blijft, maar een vertrek uit Amsterdam is niet ondenkbaar. De Kroaat heeft zich ondanks een moeizaam jaar in Nederland in de kijker gespeeld van Juventus. Dat meldt La Gazzetta dello Sport althans. Volgens het Italiaanse medium valt een ruildeal tussen Ajax en Juventus niet uit te sluiten.

Ajax telde vorig jaar minstens 20,5 miljoen euro neer voor de komst van Sutalo, die na het vertrek van Jurriën Timber werd gepresenteerd als nieuwe leider van de defensie. De Kroaat heeft de hoge verwachtingen echter (nog) niet kunnen waarmaken. Omdat Ajax dringend geld nodig heeft om de selectie te versterken en Sutalo een hoge marktwaarde vertegenwoordigt, zou de club niet onwelwillend staan tegenover een vertrek. Sutalo heeft over belangstelling niets te klagen, maar wil voor een nieuwe kans bij Ajax gaan. Of brengt Juventus hem op andere gedachten?

De Italiaanse grootmacht zag in Jean-Clair Tobido de ideale versterking voor de achterhoede, maar is in de strijd om de handtekening van de Fransman afgetroefd door West Ham United. Juventus moet de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger dus vervolgen. De naam van Sutalo wordt door La Gazzetta dello Sport naar voren geschoven als interessante en serieuze optie. Niet in de laatste plaats omdat Ajax werk maakt van de komst van Daniele Rugani. Laatstgenoemde moet op huurbasis de overstap maken naar Amsterdam, maar de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland zal eerst moeten verkopen. Een ruildeal tussen Ajax en Juventus is volgens La Gazzetta niet uitgesloten.

De krant weet zelfs wat Ajax zou vragen voor Sutalo: vijftien miljoen euro. Dat bedrag valt duidelijk lager uit dan de aankoopsom vorig jaar. De Kroaat zou bovendien een jaarsalaris van twee miljoen euro verlangen. Ajax en Juventus zijn er al uit over de verhuur van Rugani, maar zouden nu ook in gesprek zijn over Sutalo. Farioli was na de uitwedstrijd tegen Panathinaikos nog lovend over Sutalo en gaf aan dat hij de verdediger graag bij de groep houdt.

