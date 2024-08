'Ajax-miskoop van 3 miljoen euro 'toptarget' voor Bundesligaclub: gesprekken zijn al gaande'

Ajax-verdediger staat mogelijk voor een overgang naar de Bundesliga. Waar de Kroaat donderdagavond nog werd gelinkt aan een vertrek naar Hamburger SV, staat hij volgens de Duitse tak van Sky in de serieuze belangstelling van VfL Bochum. Ajax is Medic liever kwijt dan rijk, maar een transfer naar de Bundesligaclub is geen uitgemaakte zaak.

Ajax telde vorig jaar drie miljoen euro neer voor de komst van Medic. Omdat de komst van zijn landgenoot Josip Sutalo lang op zich liet wachten, deed toenmalig trainer Maurice Steijn in de eerste wedstrijden een beroep op Medic. De boomlange centrumverdediger kon ondanks zijn wereldgoal tegen Heracles Almelo niet imponeren en verdween langzaam maar zeker naar de achtergrond. Na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip kwam Medic er al helemaal niet meer aan te pas en onder Francesco Farioli hoeft hij evenmin te rekenen op speeltijd.

Ajax hoopt Medic, die in Amsterdam nog een contract heeft tot de zomer van 2028, zo snel mogelijk te lozen om Daniele Rugani binnen te halen. VfL Bochum zou Ajax daarbij kunnen helpen. De journalist Marco Conterio, werkzaam voor onder meer RAI Sport en Tuttomercatoweb, schreef donderdag nog dat Medic op weg is naar Hamburger SV, maar volgens Dennis Bayer is ook VfL Bochum in de race. Medic zou voor die club zelfs een ‘toptarget’ zijn als Bernardo vertrekt. De Braziliaan staat in de belangstelling van onder meer Union Berlin. De gesprekken over een overgang van Medic naar VfL Bochum zijn naar verluidt al in volle gang. De Kroaat kan in Duitsland een meerjarig contract ondertekenen.

Voor de centrale verdediger lonkt dus een terugkeer naar Duitsland, waar hij eerder al actief was voor onder meer 1. FC Nürnberg en FC St. Pauli. Medic droeg tot op heden negen keer het shirt van Ajax.

#Sky Info: Jakov #Medic ist eines der Toptargets beim VfL #Bochum, falls #Bernardo den Verein verlässt. Der 25-jährige IV von #Ajax kann sich einen Wechsel nach Bochum vorstellen. Im Raum steht ein Vertrag bis 2028.@Plettigoal @SkySportDE pic.twitter.com/I6aGHWwPFC — Dennis Bayer (@_dennisbayer) August 9, 2024

