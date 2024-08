Hoofdbrekens voor Kroes: Ajax-speler met aflopend contract ging nog niet in op nieuw voorstel

Ajax heeft een nieuw contractvoorstel gedaan, maar daar is de rechtsback vooralsnog niet op ingegaan. Dat schrijft Het Parool vrijdagmorgen althans. Rensch is momenteel in het bezit van een contract tot de zomer van 2025, wat betekent dat hij over een jaar mogelijk transfervrij de deur uitloopt.

Rensch beleefde in het seizoen 2020/21 zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. De vleugelverdediger greep zijn kans toen Noussair Mazraoui geblesseerd uitviel en toonde zich als potentiële vervanger van de Marokkaan, die in de zomer van 2022 transfervrij de overstap zou maken naar Bayern München. Rensch is er echter niet in geslaagd zijn goede eerste seizoen in Ajax 1 een passend vervolg te geven. De 21-jarige Lelystedeling speelde tot op heden 133 wedstrijden voor de Amsterdammers, maar heeft de twijfels rond zijn persoon niet kunnen wegnemen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Onzekere’ Ajacied door het slijk gehaald na zwakke eerste helft: ‘Wat een verschrikkelijke speler’

Ajax zou inmiddels zelfs niet onwelwillend tegenover een vertrek van Rensch staan. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland wil de selectie dolgraag versterken, maar moet dringend spelers verkopen om te kunnen investeren. Rensch zou in de laatste weken van de transferwindow dus nog in aanmerking kunnen komen om te vertrekken. Zeker als hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen. “Wat zal Ajax bijvoorbeeld doen met Rensch, de 21-jarige rechtsback met nog een eenjarig contract? Rensch is vooralsnog niet ingegaan op een nieuw contractvoorstel”, zo schrijft Het Parool. “Waardoor hij over een jaar mogelijk voor niets vertrekt.”

De krant stelt dat Ajax zich een transfervrij vertrek van Rensch in de ‘huidige zwakke financiële positie’ niet kan veroorloven. “In het verleden heeft Ajax spelers die niet wilden bijtekenen naar Jong Ajax overgeheveld - denk aan Shota Arveladze in 2001. Komt dat er bij Rensch ook van?”, zo klinkt het. Rensch lijkt zich voorlopig geen zorgen te hoeven maken. Hij verscheen zowel in het tweeluik met Vojvodina als in de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de voorronde van de Europa League ‘gewoon’ aan de aftrap. Milan van Ewijk wordt al genoemd als mogelijke optie voor de rechtsbackpositie bij Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Francesco Farioli roept jonge Ajacied bij zich wegens foto op Instagram

Francesco Farioli voelt de noodzaak om even bij te babbelen met een talentvolle speler van Ajax.