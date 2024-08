'Ook product jeugdopleiding met meer dan 100 duels achter zijn naam mag bij Ajax vertrekken'

Ajax ziet ook in een speler waar de club mogelijk wat geld mee kan verdienen, zo weet het Algemeen Dagblad. De 21-jarige rechtsachter heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, waardoor een snelle verkoop financieel niet ongunstig kan zijn.

Rensch doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte in het seizoen 2020/2021 zijn Eredivisie-debuut voor de club. Tijdens het desastreus verlopen afgelopen seizoen scoorde de rechtsback twee keer en gaf hij vijf assists in 28 competitieduels. Hij was daarmee een belangrijke speler, maar Ajax lijkt open te staan om Rensch te verkopen.

De krant schrijft dinsdagochtend dat er nog veel defensieve transfers mogelijk zijn in Amsterdam: "Directeur Alex Kroes zoekt naar transferinkomsten om ook eens met defensieve wanorde te kunnen afrekenen. Voor verkoop komen ook de rechterkant, met Devyne Rensch en Josip Sutalo, in aanmerking. Naast hem speelt Youri Baas, omdat Ahmetcan Kaplan wordt opgetraind. Goed beschouwd kan de Italiaan met Hato dus pas één naam met pen invullen in zijn verdediging."

Rensch heeft tot dusver 132 duels voor Ajax gespeeld, waarin hij negen doelpunten maakte en elf assists gaf. In zijn periode bij het eerste van Ajax werd hij twee keer landskampioen en won hij een keer de KNVB-beker. Het is niet duidelijk of er al interesse in de nog jeugdige rechtsback.

