Ajax-aankoop van 3 miljoen euro maakt doelpunt van het jaar

is de maker van het mooiste Ajax-doelpunt van 2023. Dat blijkt uit de video met de top tien mooiste goals in het afgelopen jaar die de Amsterdammers zelf op oudejaarsavond op YouTube hebben gepubliceerd. Medic verruilde FC Sankt Pauli afgelopen zomer voor Ajax en beleefde met een geweldig doelpunt in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo een geslaagde entree in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax verbaasde vriend en vijand door op 6 augustus de komst van Medic aan te kondigen. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland telde drie miljoen euro neer om de Kroatische verdediger los te weken bij FC St. Pauli, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland. Een paar uur na het persbericht van Ajax verscheen Medic al voor het eerst binnen de lijnen. Hij maakte in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund (3-1 verlies) als invaller zijn officieuze debuut in de ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn.

De Amsterdammers waren op dat moment op de achtergrond al druk bezig met de komst van Josip Sutalo. Hij moest na het vertrek van Jurriën Timber naar Arsenal de nieuwe defensieleider worden van Ajax. Dinamo Zagreb wilde Sutalo echter niet meteen laten gaan, waardoor Steijn in de eerste competitieduels een beroep deed op Medic. De 25-jarige verdediger bewees in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo meteen zijn waarde. Ajax was in de eerste helft ongelukkig op voorsprong gekomen, maar Medic voorkwam met een verwoestende knal van afstand dat zijn ploeg met een achterstand ging rusten.

Ajax trok in de tweede helft de wedstrijd definitief naar zich toe en won uiteindelijk met 4-1. Medic slaagde er echter niet in om zijn geslaagde debuut een passend vervolg te geven. De Kroaat ging een week later in de uitwedstrijd tegen Excelsior verschrikkelijk in de fout en leidde daarmee de tweede Rotterdamse treffer in. Ajax pakte dankzij invaller Davy Klaassen nog wel een punt, maar Medic verscheen begin oktober pas weer als basisspeler binnen de lijnen. Hij sloot de eerste seizoenshelft af met 465 gespeelde minuten, verdeeld over zeven wedstrijden. Medic mag zich desondanks de maker van het mooiste Ajax-doelpunt in 2023 noemen.

Het podium wordt gecompleteerd door Jorge Sánchez en Kristian Hlynsson. Eerstgenoemde maakte begin maart op fraaie wijze de openingstreffer in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap (0-3). Hlynsson zorgde eind oktober met de borst voor de aansluitingstreffer tegen FC Utrecht (4-3 verlies).