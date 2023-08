Jakov Medic heeft zich in zijn eerste competitiewedstrijd voor Ajax meteen laten gelden. De nieuwe verdediger schoot vanaf circa dertig meter snoeihard raak in de linkerbovenhoek. Daarmee zorgde hij voor de 1-1 tegen Heracles, nadat Mario Engels de score had geopend.

WHAT A GOAAAAAL

Jakov Medic

Ajax: 1-1 :Heracles Almelo#ajaher pic.twitter.com/2qr5QJCpVy — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 12, 2023