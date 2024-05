Ajax gaat aankoop van 10 miljoen verkopen: ‘Kroes vindt het risico te groot om hem terug te halen’

Mike Verweij verwacht dat Ajax komende zomer definitief afscheid gaat nemen van . De vleugelverdediger maakte in de zomer van 2022 de overstap van AZ naar Ajax, maar vertrok na een teleurstellend seizoen op huurbasis naar Antwerp FC. Hoewel Wijndal in België veel wedstrijden speelt en bij vlagen een prima indruk heeft gemaakt, verwacht Verweij dat Alex Kroes het terughalen van de elfvoudig Oranje-international een té groot risico vindt.

Ajax telde in de zomer van 2022 tien miljoen euro neer voor Wijndal, die in Amsterdam arriveerde als vervanger van de naar Olympique Lyonnais vertrokken Nicolas Tagliafico en de strijd moest aangaan met Daley Blind. Wijndal kreeg in eerste instantie het vertrouwen van toenmalig trainer Alfred Schreuder, maar verdween al snel uit de basiself. De linksback worstelde tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam met zijn fitheid en kreeg hij de kans, dan gaf hij vaak niet thuis. Dat was in de voorbereiding op dit seizoen niet anders. Ajax besloot hem op de valreep van de transferwindow te verhuren aan Antwerp FC.

Artikel gaat verder onder video

Voor die club speelde hij tot op heden 36 wedstrijden. Wijndal keert na dit seizoen normaal gesproken terug naar Ajax, waar hij nog een contract heeft tot medio 2027. Verweij verwacht desondanks dat Kroes gaat proberen de verdediger van de hand te doen. “Ze zullen ook beslissingen moeten nemen over spelers die terugkeren en ik denk dat er uiteindelijk besloten gaat worden om Wijndal niet terug te halen, maar proberen te verkopen”, zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Beuker en De Lang waren volgens mij wel enthousiast, maar ik denk dat Kroes het risico gewoon veel te groot vindt om hem terug te halen. Wijndal is natuurlijk ook met niet al te beste, of eigenlijk weinig wedstrijden in de benen naar Antwerp gegaan. Daar heeft hij het wel goed gedaan, veel gespeeld, maar ook dat risico is dan te groot.”

Wijndal heeft in dienst van Antwerp FC drie wedstrijden moeten missen: twee wegens een spierblessure, eentje vanwege een schorsing. Verweij denkt echter niet dat het blessureverleden van de verdediger de reden is waarom Kroes hem gaat proberen te verkopen. “Speelt Wijndal in het nieuwe seizoen twee wedstrijden slecht bij Ajax, dan wordt hij de tent uitgefloten”, zo klinkt het. De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn liet begin september al blijken dat Wijndal niet in zijn plannen voorkwam. De Hagenaar liet de linksback buiten zijn selectie voor het uitduel met Fortuna Sittard op 3 september. Twee dagen later meldde Ajax dat Wijndal op huurbasis naar Antwerp FC was vertrokken.

