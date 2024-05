Alex Kroes noemt 3 specifieke namen die hij deze zomer niet wil verkopen bij Ajax

Alex Kroes staat aankomende transferzomer voor een gigantische uitdaging. De algemeen directeur van Ajax ziet dat het tijd is ‘voor de grote schoonmaak’ in de selectie van de Amsterdammers, maar hoopt op een langer verblijf van drie spelers, zo geeft hij aan in gesprek met De Telegraaf.

Kroes geeft toe dat hij af wil van een groot aantal spelers. “Ik moét gewoon spelers kwijt. Als er niemand weg wil, dan zal de nieuwe trainer het met dit aantal moeten doen. Gelukkig hebben we nog even de tijd”, zegt de algemeen directeur, die mikt op een selectie met 24 man. Belangrijk daarbij is dat ‘een groot deel door Ajax is opgeleid’.

“De selectie bestaat dan uit zes of zeven jonge talenten uit de eigen jeugd, een groep die eigenlijk altijd basisspeler is, een paar jongens die op meerdere posities kunnen spelen én drie of vier spelers die het verschil maken om kampioen te worden”, aldus Kroes. Die spelers zijn het meeste geld waard, zo weet de algemeen directeur. “En in sommige gevallen hebben zij ook nog eens de laagste boekwaarde”, gaat hij verder.

“Jorrel Hato, bijvoorbeeld, wil ik absoluut niet kwijt. We willen hem pas verkopen als hij het Europees en nationaal ontzettend goed doet in een winnend Ajax, want dan is zijn prijs nog hoger. Hij heeft nu de hoogste boekwaardewinstpotentie, maar mag niet weg. Net als Brian Brobbey, Kenneth Taylor en onze andere eigen jongens”, sluit Kroes af.

