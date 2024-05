Alex Kroes onthult: Ajax benaderde twee uiterst opvallende namen als nieuwe hoofdtrainer

Ajax is al ellenlang op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Onder meer Graham Potter en Erik ten Hag werden lange tijd gelinkt aan de Amsterdamse club, maar het lijkt erop dat Francesco Farioli volgend seizoen de scepter zwaait in de Johan Cruijff ArenA. Vóórdat al deze namen in beeld kwamen, was Ajax bezig met twee trainers die nauwelijks werden genoemd in de media.

Alex Kroes onthult tegenover De Telegraaf dat Ajax in eerste instantie twee andere trainers heeft benaderd. “Maar Louis van Gaal wil net als Danny Blind niet 24 uur per dag met het trainerschap bezig zijn. En dat is bij Ajax nodig”, zegt de algemeen directeur van de Amsterdammers eerlijk.

“Ik begrijp dat hij op zijn leeftijd geen trainer meer wil zijn. In zijn rol als adviseur van de rvc ben ik heel blij met Louis. Het is fijn dat hij zich voor de club inzet”, zegt Kroes over Van Gaal. De 72-jarige oud-trainer van Ajax zat dus niet te wachten op een rol als hoofdtrainer van de Amsterdammers.

Vervolgens kwam Kroes uit op Ten Hag, die bovenaan het lijstje stond. “Een vakidioot met een geweldige voetbalvisie, ervaring en een verleden bij de club. Bij Potter had ik ook een heel goed gevoel. Ik vind hem een charismatische people manager, die ook dol is op zijn vak. Zijn manier van werken spreekt me heel erg aan. Vanwege zijn leeftijd (48) heeft hij meer ervaring dan Farioli (35), die ook een geweldige voetbalvisie heeft en ook een vakidioot is. Dat is wat Ajax nodig lijkt te hebben”, zegt Kroes.

