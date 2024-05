PSV zorgt voor verwarring met actie op Instagram: 'Opvallend dat dit bericht gedeeld wordt'

Noa Lang brengt nogal wat teweeg met zijn bericht op Instagram. De aanvaller van PSV beweert daarin dat er omtrent zijn hamstringblessure meerdere ‘verkeerde diagnoses’ zijn gesteld, waardoor hij telkens als hij op de weg terug leek weer last kreeg. Dat bericht is door PSV gedeeld op Instagram Stories, maar ook weer verwijderd. Dat heeft mogelijk te maken met de reactie van de club op de woorden van Lang.

De Oranje-international, die PSV afgelopen zomer 12,5 miljoen euro kostte, beleefde een vliegende start in Eindhoven, maar worstelde naar eigen zeggen al sinds augustus met hamstringklachten. Die zaten hem gedurende het seizoen meermaals dwars. Lang stond in oktober en november al even aan de kant en raakte eind januari opnieuw geblesseerd, waardoor hij al ruim drie maanden geen wedstrijd heeft gespeeld. Lang spreekt in het bericht op Instagram van een mentaal moeilijke periode, waarin hij zich niet altijd onderdeel van het team heeft gevoeld. Niet omdat de club niet meer naar hem omkeek, maar omdat hij door zijn blessureleed weinig tot niet in actie kwam.

Volgens Lang zijn er drie ‘verkeerde diagnoses’ gesteld, maar PSV heeft in een reactie aan Voetbal International laten weten dat de voetballer niet de ‘juiste omschrijving’ gebruikt. Dat roept nogal wat vragen op, wat sowieso geldt voor zijn Instagrampost. Ook bij PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. “Noa Lang zegt dat hij niemand iets kwalijk neemt. Maar opvallend is zijn verklaring natuurlijk wel”, zo klinkt het. In een reactie daarop deelt Johan van Boven, ghostwriter van het boek Ondernemen als een baas, een foto van de Instagram Stories van PSV. Daarop is te zien dat de club het bericht van Lang heeft gedeeld. De story is inmiddels niet meer terug te zien, wat betekent dat PSV ‘m heeft verwijderd.

“Opvallend dat PSV zijn bericht via Stories zelf ook in de etalage zet”, zegt Van Boven. Elfrink sluit zich daarbij aan. “De club vindt zelf dat zijn woordkeuze niet juist is. Dan is het opvallend dat dit bericht gedeeld wordt”, zo leest het. De clubwatcher schat zo in dat er ‘wel wat te bepraten’ is. “Duidelijk is dat het Lang hoog zat, het medische verhaal. Hij revalideerde de afgelopen tijd buiten PSV. De club en hij zijn het niet eens over de woordkeuze ‘verkeerde diagnose’. Dat schept niet echt duidelijkheid. Lang verwijt niemand wat, maar er is wel wat te bepraten.”

